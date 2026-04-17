Finalni lineup: Hrvatska i Defected zatvaraju desetljeće ljubavi posljednjim plesom

Tisno će ovog ljeta biti mjesto gdje završava jedna era svjetske house glazbe. Objavljen je finalni lineup za Defected Croatia 2026, izdanje koje ne donosi samo vrhunski program, već i emotivan oproštaj jednog od najutjecajnijih glazbenih brendova današnjice od Hrvatske.

Od 29. srpnja do 2. kolovoza, The Garden Resort ugostit će više od 80 izvođača koji će predvoditi posljednje poglavlje ove priče. Među njima su Carl Craig, Dennis Ferrer, Sam Divine, Seth Troxler, Todd Edwards, Purple Disco Machine, Moodymann, Natasha Diggs, TSHA, HoneyLuv, Groove Armada (DJ set) i brojni drugi, uz dodatna imena koja će biti naknadno potvrđena.

Defected nije samo festival, to je institucija house glazbe. Već više od 20 godina ovaj globalni brend definira scenu, postavlja standarde i okuplja generacije koje žive za plesni podij. Njegove rezidencije na Ibizi odavno su legendarne, a događanja diljem svijeta redovito se rasprodaju unaprijed. Hrvatska je pritom posljednjih godina bila jedna od rijetkih zemalja koja je imala privilegiju biti dom Defectedu, uz svega nekoliko pažljivo odabranih destinacija na svijetu.

Posebnu težinu ovom izdanju daje i gotovo desetljeće suradnje između Defecteda i Tisnog, lokacije koja je postala sinonim za savršeni spoj glazbe, mora i zajedništva. Kako ističe Nick Colgan iz The Garden Productions, partner festivala:

- Deset godina rada na Defectedu u Tisnom bilo je izvanredno putovanje. Gledali smo kako festival raste i kako publika iz cijelog svijeta dolazi upravo zbog jedinstvene atmosfere koju nije moguće replicirati nigdje drugdje. Hrvatska i Defected razvili su posebnu vezu i ovo će ljeto biti istovremeno emotivno i veliko slavlje svega što smo zajedno izgradili.

Tijekom pet dana i noći, Tisno postaje epicentar globalne house scene. Mjesto gdje se brišu granice, gdje publika iz cijelog svijeta pleše od zalaska do izlaska sunca, gdje se susreću vrhunski DJ-evi, energija mora i jedinstvena festivalska produkcija. Program uključuje tri stagea, legendarne after partyje u Barbarelli, boat partyje na Jadranu, beach stage uz more, kao i wellbeing sadržaje koji festival pretvaraju u cjelovito iskustvo. Poseban vizualni identitet dodatno stvaraju i prepoznatljivi Defected performeri, odvažni, šareni i uvijek spremni podići atmosferu na novu razinu.

Defected Croatia godinama je bio rasprodan unaprijed, a ni 2026. nije iznimka. Zbog velikog interesa, u prodaji je ostao ograničen kontingent regionalnih ulaznica koji je dostupan putem sustava Entrio.hr , a organizatori pozivaju sve zainteresirane da osiguraju svoje mjesto na vrijeme.

Defected Croatia 2026 nije samo festival, to je završno poglavlje jedne velike priče i proslava zajedništva koje je obilježilo generaciju ljubitelja house glazbe. Hrvatska i Defected kroz godine su izgradili odnos koji se rijetko viđa na globalnoj sceni, a ovo ljeto donosi njegov vrhunac.

Ako postoji jedan festival koji ovog ljeta ne smijete propustiti, to je ovaj. Jer ovo nije samo još jedan događaj. Ovo je jedan posljednji ples.