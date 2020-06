Financijski problemi: Severinine firme dužne su 1,7 milijuna kuna

<p>Tvrtke kojima je <strong>Severina Kojić </strong>(48) vlasnica ili suvlasnica nagomilale su više od 1,7 milijuna kuna dugova u 2019. godini. Recimo, tvrtka DUK Production. Severina joj je jedina osnivačica i osoba ovlaštena za zastupanje. Ova tvrtka je u 2019. uprihodila nešto više od 752.000 kuna. Međutim, godinu su završili u gubitku od 88.800 kuna, navodi se u servisu Poslovna Hrvatska.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severina u dugovima</strong></p><p>Također, duguju dobavljačima čak 920.000 kuna. Ni druga tvrtka povezana sa Severinom nije završila godinu u plusu. Glazbeni program d.o.o. uprihodio je 362.800 kuna, ali godinu su završili s gubitkom od 637.000 kuna. Uz to, tvrtka dobavljačima duguje 866.400 kuna, navodi se u servisu Poslovna Hrvatska. Osnivači, odnosno suvlasnici Glazbenog programa su Severina Kojić i <strong>Tomislav Petrović</strong>, koji ujedno vrši dužnost direktora tvrtke.</p><p>Za Severininu treću tvrtku Dobrodošao u klub d.o.o. još nema podataka u Poslovnoj Hrvatskoj za 2019. godinu. Podsjetimo, to je tvrtka koja je dobila potporu za isplatu minimalnih plaća. Krajem travnja Severinin PR menadžer <strong>Davor Grgin </strong>izjavio je kako je Severina zatražila da se uplaćena sredstva za potporu vrate. Dodao je tad da je pokrenut postupak za opoziv. Javili smo se Grginu i upitali ga jesu li sredstva za potporu već vraćena.</p><p>- Odmah po zahtjevu opoziva mjere u tvrtki Dobrodošao u klub d.o.o. uplaćena sredstva su vraćena na račun koji nam je poslao HZZ - odgovorio nam je Davor Grgin. Poslali smo upit HZZ-u i zatražili odgovor na isto pitanje kako bismo dobili potvrdu Grginovih navoda, ali do zaključenja ovoga broja nije nam stigao njihov službeni odgovor.</p><p>A Sevkin PR Grgin nije bio dostupan da nam prokomentira nagomilane Sevkine dugove, kao ni šuškanja da je Tomica Petrović opet “zajašio” u sedlo kao Severinin menadžer nakon godinu dana pauze...</p><p>Novi su to financijski problemi za pjevačicu. Podsjećamo, Severina Kojić morat će platiti novčanu kaznu u još neutvrđenom iznosu, svakako većem od nekoliko desetaka tisuća kuna, jer se oglušila o odluku Županijskog suda u Dubrovniku te nakon njihove zabrane na svojem Facebook i Instagram profilu objavila nekoliko “prigodnih” fotografija na kojima je sa sinom.</p><p>Koliko će točno Severina morati uplatiti u državni proračun odlučit će Općinski građanski sud u Zagrebu, u čijoj je predmet nadležnosti. Naime, dubrovački sud potvrdio je privremenu mjeru zagrebačkog suda iz srpnja prošle godine, prema kojoj se pjevačici na Facebooku i Instagramu zabranjuje objavljivati fotografije malodobnog sina, kojeg ima iz veze sa srpskim poduzetnikom <strong>Milanom Popovićem </strong>(54).</p><p>Također, sud joj je naložio da u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja ukloni sve njegove fotografije s društvenih mreža. Sud je propisao i da će, u slučaju da se ogluši na ovu odluku, Severina morati platiti 5000 kuna novčane kazne, koja će se određivati u duplo većem iznosu svaki put kad ignorira zabranu.</p><p>A uza sve te financijske i sudske probleme, Severini ne ide ni na ljubavnom planu. Šuška se kako se posvađala sa suprugom <strong>Igorom Kojićem </strong>(32) i da se nisu vidjeli više od mjesec dana, kad je Severina napustila Beograd. U međuvremenu je uspjela zaratiti i s Igorovim roditeljima, Draganom i Oljom. Danas se Seve na društvenim mrežama pohvalila fotkama iz studija u kojem radi na novim pjesmama, dok je Igor pratio utakmicu Crvene zvezde. </p>