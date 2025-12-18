Obavijesti

Zvijezda serije 'Divlje pčele': Da, sličim Pedru Pascalu, ali da riješimo to jednom zauvijek...

Piše 24sata,
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/Promo

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Šarmantni glumac Antonio Agostini (30) pravo je osvježenje na malim ekranima, gdje niže uloge u serijama. Trenutačno ga gledamo kao buntovnog mladića Marka Vukasa u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele".

SAMO UZ 24SATA Kraljica sapunica Ksenija Pajić postala opaka modna urednica iz filma 'Vrag nosi Pradu'
Na snimanje smo ga pozvali da nam barem nakratko utjelovi holivudskoga glumca Pedra Pascala, s kojim ga često uspoređuju. On se na to samo osmijehnuo. On je jača slavenska inačica, kako je rekao tog maglovitog dana u Zagrebu.

Dvanaesta sezona "Supertalenta" približava se vrhuncu: veliko finale je 21. prosinca, prvi put u Areni Zagreb. Voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin su uzbuđeni, žiri u niskom startu, a produkcija danima već priprema spektakularnu pozornicu.

U PETAK NA SVIM KIOSCIMA Glumačka diva Sanja Vejnović samo za Cafe pozirala kao Ava Gardner: Uskoro 'Divlje pčele'
Tu je i veliki intervju s predsjednikom uprave Croatia Recordsa i nagrađivanim diskografom Želimirom Babogredcem, a u vremeplovu smo se prisjetili kako je nastao klasik "Doktor Živago", koji je napunio 60 godina. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima. 

