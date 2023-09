Fio oduševio gošće kotlovinom, ali imale su mu što i zamjeriti: 'Ne volim to. Desert? Kao juha!'

STADION JE BIO KRCAT

Hajdukovci izazvali euforiju u Sl. Brodu: Navijači utrčali u teren po dresove i suvenire

Odigrali smo ozbiljno, odradili smo posao kako treba, zabili šest golova. Dvije godine zaredom smo osvojili Kup, to nam mora biti cilj i ove godine. To je najbliži i najbrži put do Europe, rekao je pomoćni trener Hajduka