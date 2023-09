Stjepan oduševio kandidate pa odnio pobjedu: 'Ma nikad ništa nisam osvojio, svi smo sretni!'

Pobjedu u hvarskom tjednu 'Večere za 5' odnio je domaćin Stjepan Bojanić.

- Nisam ovo očekivao, ali jako sam sretan jer dajem svoju nagradu udruzi u Starom Gradu. Prije nisam osvojio nikad ništa! Svi smo sretni - zaključio je pobjednik hvarskog tjedna! Stjepan je pobijedio zahvaljujući činjenici da je dobio 38 bodova, dok su drugo mjesto podijelili Barbara i Zoran.

Foto: RTL

Posljednje mjesto podijelile su Manuela i Sabina. Pripravu svoje večere Stjepan je započeo sastojcima kao što su kozice, riža, janjetina, mrkva, jaja, smokva i bademi. Bomba iz svemira skrivala je u nazivu desert - smokve i bademe u kaloričnoj i ukusnoj smjesi. Mirna uvala s puno ljubavi iduće se našlo Stjepanu na redu za pripravu jela. Radilo se o predjelu - rižotu s kozicama. Na četiri noge naziv je koji je skrivao janjetinu i krumpire, koje je Stjepan ponudio za glavno jelo.

Foto: RTL

Nakon što je Stjepan spravio večeru, uslijedio je doček gostiju. Ekipu je dočekao pred svojim idiličnim domom, uz aperitive - orahovicu, travaricu i limoncello.

- Želio sam probati njegovu biokovsku travaricu i stvarno je bila dobra - izjavio je Zoran.

- Ne pijem inače žestoka pića, samo za lijek, no orahovica je bila odlična - dodala je Sabina.

Mirna uvala s puno ljubavi uskoro je u obliku lijepog tanjura - rižota s kozicama, stigla pred ekipu.

- Predjelo mi nije lijepo izgledalo. Kad sam probala, bilo je fino - izjavila je Barbara.

Zoran se nije složio, njemu je sve izgledalo ukusno i dobro.

- Parmezan s ribom ne ide, tata će me ubiti kad to vidi, ali nema veze, moramo biti otvoreni. Probala sam i moram reći da me oduševilo - zaključila je, pak, Manuela.

Foto: RTL

Uslijedilo je glavno jelo - janjetina!

- Glavno jelo je bilo lijepo - izjavio je Zoran, dok je Barbari i janjetina na tanjuru izgledala loše.

- Kad sam počela jesti, stvarno te vuklo, kao kokice - nisi mogao stati - objasnila je Barbara okus.

- Meso je bilo preukusno i premekano, malo je falilo soli - dodao je Zoran.

Foto: RTL

Nakon rižota i janjetine, poslužio je domaćin i desert - sladoled sa smokvom u šećeru.

- Desert je izgledao najmodernije, najviše mi se svidjelo - objasnila je Barbara.

- Smokva nije bila preslatka, bila je lijepo izbalansirana sa sladoledom - dodao je Zoran.

Foto: RTL

Uskoro se večera privela kraju, a Stjepan je ekipi udijelio prigodne poklone, autohtone kozmetičke proizvode od lavande.

- Pokloni su top, bit ću J.Lo - izjavila je Barbara nakon svega.

Foto: RTL

Završio je svoju divnu večeru Stjepan s iznenađenjem, njegovi prijatelji zasvirali su za ekipu koja se i rasplesala. Domaćin je hvarski tjedan sa stilom priveo kraju, zadovoljan provodom i svojom ekipom. Desetku je dobio od Barbare i Manuele, a devetku od Zorana i Sabine! Komplimenata na njegov račun nije nedostajalo.