Fitness trenerica stiže u 'Ljubav je na selu': 'Kao ostvarena ličnost mogu ponuditi mnogo'

Foto: Privatni album

Danka Matusijević ima 45 godina, dolazi iz Bijeljine i već 15 godina radi kao trenerica fitnessa, a ljubav prema sportu počela je još u ranoj mladosti. Za sebe kaže da je jako vrijedna i uporna

Nova sezona RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' starta uskoro, a ljubavnu sreću pred kamerama će tražiti brojne dame iz svih kutaka Lijepe Naše, ali i inozemstva. Jedna od njih je i svestrana trenerica fitnessa koja traži jakog i čvrstog muškarca jer, kako kaže, i sama nudi isto zauzvrat.

Danka Matusijević ima 45 godina, dolazi iz Bijeljine i već 15 godina radi kao trenerica fitnessa, a ljubav prema sportu počela je još u ranoj mladosti.

- Prvo sam trenirala gimnastiku i četiri godine moderne plesove. Fitness je za mene stil života, a postao je i najvoljeniji posao kojim želim inspirirati druge na zdrav način života - ističe Danka, koja se može pohvaliti i činjenicom da je održala najviše javnih treninga u Bosni i Hercegovini, kao i da je itekako prepoznata u regiji.

Foto: Privatni album

Za sebe kaže da je jako vrijedna, uporna, ustrajna i pozitivna te se trudi da joj život teče u harmoniji, koliko je god to moguće. Ističe kako oduvijek voli nova iskustva i izazove, a prijava u 'Ljubav je na selu' učinila joj se kao lijepa prilika da nekoga upozna na drukčiji način, daleko od svakodnevice i užurbanog načina života. Iako joj javni nastupi i kamere nisu strani, trema prije snimanja ipak postoji, no želja i uzbuđenje da doživi nešto novo nadjačali su sve.

- Kao ostvarena ličnost na svim poljima, mogu ponuditi mnogo, a što je najvažnije svoju iskrenost, podršku i životnu energiju. Također sam osoba koja unosi pozitivu i volim motivirati ljude oko sebe - ističe.

Foto: Privatni album

A što očekuje od farmera kojemu je napisala pismo i dobila ga priliku upoznati?

- Fizički mi je važno da drži do sebe jer to pokazuje da je aktivan i discipliniran u životu. Jako mi je bitno da je pošten, pažljiv i da zna poštovati ženu. Humor i samopouzdanje su također veliki plus - dodaje.

Foto: Privatni album

Simpatična Danka vjeruje da zdrava hrana i fizička aktivnost spajaju ljude na poseban način pa će i tijekom sudjelovanja u showu zagovarati zdrave navike.

- Poželjno je da moj budući odabranik trenira i da voli trenirati, ali nije presudno da bude vrhunski fit. Važno mi je da prihvaća i podržava moj način života i da on također brine o svom zdravlju. Nadalje, da imamo slične navike jer bi nam svakodnevnica bila ljepša. Tako da su sportaši svakako uglavnom moj izbor - govori.

Foto: Privatni album

Seoskim poslovima i životu na selu brzo će se, kaže, prilagoditi, a nema straha ni od domaćih životinja. Smatra kako se sve u životu može naučiti ako postoji volja.

A uz nju, za istog farmera borit će se još žena i pokušati ga osvojiti svojim kvalitetama. No problema s konkurencijom, ističe Danka, uopće nema.

- Ne gledam na druge žene kao na konkurenciju. Podržavam ih i pomažem im svakodnevno da budu zadovoljnije sobom - kroz moju profesiju. Svaka od nas je posebna i drugačija kao ličnost, a vjerujem da prava osoba onda prepozna energiju i ono što mu odgovara - zaključuje.

Foto: Privatni album

Kojem je farmeru pisala, kako će proteći njihov prvi susret i hoće li uspjeti u svojoj namjeri širenja zdravih navika u showu, pokazat će nova sezona 'Ljubav je na selu' - uskoro na RTL-u i platformi Voyo.

