Folk diva i zvijezda 'Ljubav je na selu' zajedno u videu najavile veliki koncert u Areni Zagreb

Folk diva i zvijezda 'Ljubav je na selu' zajedno u videu najavile veliki koncert u Areni Zagreb
Seka Aleksić sljedeće godine će nastupiti u Areni Zagreb, koji će ujedno biti i njezin najveći nastup pred hrvatskom publikom do sada. Najavu za njega je snimila s omiljenom damom iz popularnog realityja

Pjevačica Seka Aleksić podijelila je na društvenim mrežama kratki video snimljen u Zagrebu. Na njemu se vidi kako prilazi Đurđi, jednoj od kandidatkinja aktualne sezone showa 'Ljubav je na selu' koja sjedi na klupi i čita novine na čijoj je naslovnici upravo najava Sekinog koncerta u Areni Zagreb. 

Radi se o koncertu u sklopu njezine turneje 'Ne daj se kraljice' te otkriva kako će u Areni Zagreb nastupiti 6. studenog iduće godine. Na objavu su reagirali brojni oduševljeni fanovi.

Pjevačica je ranije rekla kako je najave za koncert snimala u Zagrebu i da su građani 'lijepo reagirali'. 

- Bili su vrlo simpatični, prekidali su snimanje kako bi se fotografirali. Iz Zagreba nosim predivne i emotivne uspomene. Neki su već tada prepoznali što snimao i pitali radi li se o koncertu u Zagrebu - rekla je na Extra FM-u. 

Mnoge je oduševilo i to što se u njezinom video nalazi Đurđa koja je, podsjetimo, jedna od kandidatkinja u 'Ljubav je na selu', a na bori se za naklonost farmera Željka. 

