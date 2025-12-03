Obavijesti

Kaos, romantika i misteriozna djevojka: Nova epizoda 'Ljubav je na selu' promijenit će sve...

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' donosi pravi vrtlog emocija, od žestoke borbe za pažnju i neočekivanih svađa na imanju do romantike na moru i misteriozne djevojke koja bi mogla potpuno preokrenuti igru

Nakon što je Suzana napustila imanje, Robert je napokon odahnuo - ali se i našao usred prave ženske borbe za pažnju! Ankica koristi svaku priliku da mu se približi, dok ga Riva pokušava 'pročitati' do kraja.

Ljubav je na selu Ljubomorna Petra razmišlja o odlasku, a Suzana napustila Roberta nakon nove svađe
Ljubomorna Petra razmišlja o odlasku, a Suzana napustila Roberta nakon nove svađe

U isto vrijeme, u Sunji drama. Đurđa i Sara na pragu su velike svađe, a neće trebati puno da optužbe počnu frcati na sve strane.

-Ti si jako dobra manipulatorica, itekako - čut će se.

Tomislavovo priznanje da mu se sviđa Nina potpuno je uzdrmalo odnose na imanju, a situacija kulminira kada se pojavi misteriozna Beograđanka, koja farmera ostavlja bez daha… i bez riječi.

Dejan i njegove cure nikako ne mogu na zelenu granu. Hoće li pomoći iznenađenje koje je posebno za njih pripremila voditeljica Anita Martinović?

NOVI DAN U 'Ljubav je na selu' neki poludjeli od sreće, drugi se latili posla: Ljubav i hrana idu skupa
U 'Ljubav je na selu' neki poludjeli od sreće, drugi se latili posla: Ljubav i hrana idu skupa

U isto vrijeme romantika cvjeta na moru. Josip E. i dame uživaju na na Jadriji, a farmer i Dottie ne mogu sakriti kemiju. No idilu prekida dolazak jedne posebne djevojke koja je svima dobro poznata i koja bi mogla potpuno preokrenuti igru.

- Ta ludost njena i ljepota! Ovo mi je samo otežalo sve - očarani Josip naći će se u problemima.

O kome se radi, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

