Fosili shrvani Rajkovom smrću: 'Teško je, s njim odlazi i dio nas'

Odlazak glazbene legende pogodio je brojne njegove kolege, koji se opraštaju od Dujmića. Nisu naravno iznimka ni njegovi fosili, s kojima je najdulje surađivao.

<p>U 66. godini preminuo je <strong>Rajko Dujmić</strong>, glazbenik i skladatelj, vođa grupe Novi fosili te dobitnik je Porina za životno djelo. Od srijede navečer nalazio se na jedinici intenzivnog liječenja na Odjelu neurokirurgije u KBC-u Rijeka na Sušaku. Tamo je dovezen u srijedu u večernjim satima nakon što je doživio tešku prometnu nesreću. Završio je u induciranoj komi, iz koje se nije probudio. </p><p>Vijesti su to koje su pogodile brojne Rajkove kolege. </p><p>- Što ću vam reći? Jako mi je teško, tim više jer sam njegov vjenčani kum. Žao mi je zbog Rajka, bio je dio naših života više od četvrt stoljeća - rekao nam je basist 'Novih fosila' <strong>Marinko Colnago</strong>.</p><p><strong>Vladimir Kočiš Zec</strong> bio je također vrlo emotivan:</p><p>- Kad 25 godina živiš i odrastaš i glazbeno i umjetnički s nekim čovjekom, onda imam osjećaj da je s Rajkom otišao i dio mene. Istovremeno sam ponosan što sam imao priliku raditi tako dugo s čovjekom koji je imao izvanserijski autorski talent. Neizmjerno mi je bilo teško gledati Rajka koji je posljednjih godina imao puno privatnih i zdravstvenih problema, ali sve to je ljudski i razumljivo. Nema nikakve ljutnje, ostala su samo lijepa sjećanja na velikog skladatelja i glazbenika - rekao je. </p><p>I <strong>Sanja Doležal</strong> iskreno žali. </p><p>- Čula sam vijest i najiskrenije žalim za Rajkom. Ostaju sjećanja na jednog genijalca, velikog glazbenika i skladatelja kakvih teško da više ima. Ako postoji utjeha u ovom trenutku, onda je to spoznaja da će deseci njegovih pjesama živjeti zauvijek. Nadživjet će i sve nas. Iskrena sućut obitelji, mogu samo zamisliti kroz što sad prolaze, jer smo kroz to prošli moja djeca i ja kad mi je umro muž, rekla je Sanja Doležal, pjevačica 'Novih fosila', čiji je suprug Nenad Šarić bio bubnjar u bendu i umro je 2012. godine. </p>