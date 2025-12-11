Fotka koja je raznježila mnoge: Izabel Kovačić pozirala s kćeri

Poznata influencerica i poduzetnica Izabel Kovačić ponovno je raznježila javnost. Na svom Instagramu objavila je novu fotografiju s malom kćerkicom Lunom. Izabel drži Lunu i pažljivo joj popravlja šiške. Obje su odjevene u usklađene tamnosmeđe tonove.

Fotografija je nastala u lijepo uređenoj kupaonici, a pratitelji su odmah reagirali. Mnogi su komentirali kako je prizor “presladak” i “dirljiv”.

Izabel često pokazuje trenutke iz svakodnevnog života. Upravo zbog takvih trenutaka ljudi je rado prate na društvenim mrežama.

Uz Lunu, Izabel i njezin suprug, poznati nogometaš Mateo Kovačić, imaju i sina Ivana.

Foto: Instagram/

Mnogi obožavatelji ne kriju ljubav prema obitelji i često u komentarima ostavljaju lijepe poruke.