PRIVATNI TRENUTAK

Fotka koja je raznježila mnoge: Izabel Kovačić pozirala s kćeri

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
4

Fotografija na kojoj Izabel Kovačić s kćerkicom Lunom uživa u mirnom obiteljskom trenutku ponovno je izazvala veliki interes na društvenim mrežama

Poznata influencerica i poduzetnica Izabel Kovačić ponovno je raznježila javnost. Na svom Instagramu objavila je novu fotografiju s malom kćerkicom Lunom. Izabel drži Lunu i pažljivo joj popravlja šiške. Obje su odjevene u usklađene tamnosmeđe tonove.  

Fotografija je nastala u lijepo uređenoj kupaonici, a pratitelji su odmah reagirali. Mnogi su komentirali kako je prizor “presladak” i “dirljiv”.  

Izabel često pokazuje trenutke iz svakodnevnog života. Upravo zbog takvih trenutaka ljudi je rado prate na društvenim mrežama.  

OBITELJSKA IDILA Dvostruko slavlje u domu Kovačića: Emotivnom objavom za kćer Lunu raznježio fanove
Dvostruko slavlje u domu Kovačića: Emotivnom objavom za kćer Lunu raznježio fanove

Uz Lunu, Izabel i njezin suprug, poznati nogometaš Mateo Kovačić, imaju i sina Ivana.  

Foto: Instagram/

Mnogi obožavatelji ne kriju ljubav prema obitelji i često u komentarima ostavljaju lijepe poruke.

