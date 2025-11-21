Obavijesti

PRAVI SPEKTAKL

FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje, čime je ujedno i završila natjecanje
74th Miss Universe pageant in Bangkok
Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. | Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS
