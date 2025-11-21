FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje, čime je ujedno i završila natjecanje
Njezin put do vrha, međutim, bio je sve samo ne tipičan.
No, od osobnih borbi s disleksijom i ADHD-om, do otvorenog sukoba s organizatorima na svjetskoj pozornici, Fátima je dokazala da je njezina snaga mnogo veća od blještavila reflektora.
Općenito, natjecanje je popraćeno brojnim problemima i aferama, dok su se neki incidenti čak emitirali i uživo.
Osim Fatihe, u kupaćim kostimim i večernjim haljinama zablistale su i ostale kandidatkinje iz cijelog svijeta.
Laura Gnjatović se na 74. izboru za Miss Universe u Tajlandu plasirala u top 30, no prije prošla dalje.
Bez obzira na to, osvojila je mnoge simpatije diljem Hrvatske, ali i svijeta.
