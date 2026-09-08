Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SVA NJEZINA IZDANJA

FOTO 100 fotografija Žanamari za njezin 45. rođendan: Evo kako se mijenjala kroz godine

Žanamari Perčić pobijedila je u prvoj sezoni "Hrvatskog Idola", a dvadeset godina kasnije slavna Makaranka je i dalje jedna od najintrigantnijih osoba na domaćoj sceni, žena koja balansira između glazbene karijere, obiteljskog života i fitness inspiracije. U galeriji pogledajte kako se mijenjala
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Poznati na završnoj ve?eri BIPA Fashion.hr
Pjevačica i kantautorica Žanamari Perčić danas slavi 45. rođendan. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/101
Pjevačica i kantautorica Žanamari Perčić danas slavi 45. rođendan. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026