FOTO 100 fotografija Žanamari za njezin 45. rođendan: Evo kako se mijenjala kroz godine

Žanamari Perčić pobijedila je u prvoj sezoni "Hrvatskog Idola", a dvadeset godina kasnije slavna Makaranka je i dalje jedna od najintrigantnijih osoba na domaćoj sceni, žena koja balansira između glazbene karijere, obiteljskog života i fitness inspiracije. U galeriji pogledajte kako se mijenjala
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Pjevačica i kantautorica Žanamari Perčić danas slavi 45. rođendan.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Pjevačica i kantautorica Žanamari Perčić danas slavi 45. rođendan.
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Pjevačica i kantautorica Žanamari Perčić danas slavi 45. rođendan.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Put Žanamari Lalić, kako joj je djevojačko prezime, prema zvijezdama započeo je uistinu filmski. Nakon što je diplomirala na American College for Management and Technology u Dubrovniku i čak izdala singl u Njemačkoj, prekretnica se dogodila 2004. godine.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Tada se prijavila na prvu sezonu showa "Hrvatski Idol" i svojom energijom i snažnim vokalom osvojila simpatije publike i žirija, odnijevši pobjedu koja joj je donijela ugovor s Croatia Recordsom.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Ubrzo je uslijedio hit "Treba mi snage za kraj" i debitantski album, a Žanamari je postala prepoznatljivo lice. Ipak, nije se zadovoljila instant slavom.
| Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
Kroz sudjelovanja na Dori predstavila se i kao kantautorica, a pjesmom "Crni leptire" napravila je zaokret prema pop-rock zvuku.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)
Kasnije je osnovala i bend J'Animals, gdje je bila glavni vokal te autorica glazbe i tekstova, dokazujući svoju glazbenu svestranost i želju za autorskim izričajem.
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Paralelno s glazbom, Žanamari je gradila i drugi, jednako prepoznatljiv, dio svog brenda, onaj posvećen fitnessu.
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Njezina isklesana figura, koju ponosno pokazuje na društvenim mrežama, rezultat je dugogodišnjeg rada.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Ipak, za razliku od mnogih koji kriju detalje, Žanamari o svom tijelu i treninzima govori s nevjerojatnom iskrenošću, rušeći tabue o kilogramima. Svoje pratitelje redovito iznenađuje objavama koje demistificiraju savršenu sliku s Instagrama.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
- Samo da znate, imam 65 kilograma! Najviše u zadnjih sedam godina. Sezona je povećanja - napisala je u jednoj objavi, dok je u drugoj otkrila: - Krenula u teretanu sa 61 kg s ciljem da padnem na 58. Ja sam sad na 68 kg - komentirala je.
| Foto: Instagram
Uz glamur, njezin privatni život često je predmet medijskih spekulacija. Brak sa šest godina mlađim glazbenikom Mariom Perčićem, s kojim ima kćer Gabrijelu, više je puta bio na meti glasina o krizi.
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Žanamari se na komentare nije osvrtala, no sudeći po objavama nakon toga, ljubav među njima i dalje cvate. Par je jednom prilikom zajedno nastupao i u Tučepima, kada se Mario na pozornici svojoj supruzi pridružio na gitari.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Marko Mrkonjic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Foto Nina Djurdjevic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA))
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram