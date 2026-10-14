FOTO 19 godina drama, prevara, razvoda i suza: Kardashianke su pred kamerama pokazale sve

Na današnji dan, 14. listopada 2007. godine, na američkoj televiziji E! premijerno je prikazana prva epizoda reality showa "Keeping Up with the Kardashians". Malo tko tada je mogao pretpostaviti da će priča o jednoj bogatoj kalifornijskoj obitelji prerasti u globalni fenomen koji će iz temelja promijeniti svijet zabave, društvenih mreža i celebrity kulture. Devetnaest godina poslije prezime Kardashian sinonim je za luksuz, milijune dolara, skandale i život pod neprestanim povećalom javnosti.
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Tijekom 20 sezona, emitiranih do 2021. godine, gledatelji su pratili kako Kim, Kourtney, Khloé, Kendall i Kylie odrastaju, zaljubljuju se, udaju, postaju majke, prolaze kroz bolne prekide i međusobno se svađaju. Pred kamerama su padale suze zbog nevjere, pucali brakovi, otkrivale se trudnoće i izgovarale rečenice koje su postale internetski hitovi. Iako je originalna emisija završila, obiteljska saga nastavljena je 2022. godine u novom realityju "The Kardashians".
| Foto: Instagram
Tijekom 20 sezona, emitiranih do 2021. godine, gledatelji su pratili kako Kim, Kourtney, Khloé, Kendall i Kylie odrastaju, zaljubljuju se, udaju, postaju majke, prolaze kroz bolne prekide i međusobno se svađaju. Pred kamerama su padale suze zbog nevjere, pucali brakovi, otkrivale se trudnoće i izgovarale rečenice koje su postale internetski hitovi. Iako je originalna emisija završila, obiteljska saga nastavljena je 2022. godine u novom realityju "The Kardashians".
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Foto: Instagram
Tijekom 20 sezona, emitiranih do 2021. godine, gledatelji su pratili kako Kim, Kourtney, Khloé, Kendall i Kylie odrastaju, zaljubljuju se, udaju, postaju majke, prolaze kroz bolne prekide i međusobno se svađaju. Pred kamerama su padale suze zbog nevjere, pucali brakovi, otkrivale se trudnoće i izgovarale rečenice koje su postale internetski hitovi. Iako je originalna emisija završila, obiteljska saga nastavljena je 2022. godine u novom realityju "The Kardashians".
| Foto: Instagram
Prije nego što je postala jedna od najpoznatijih žena na svijetu, Kim Kardashian našla se u središtu velikog skandala zbog intimne snimke s bivšim dečkom, pjevačem Rayem J-em. Snimka je dospjela u javnost 2007. godine, samo nekoliko mjeseci prije početka reality showa, a Kim je pokrenula pravni postupak protiv distributera prije nego što je postignuta nagodba. Iako je taj događaj godinama pratio njezinu karijeru, Kim je uspjela izgraditi poslovno carstvo i postati najpoznatije lice svoje obitelji.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Jedan od najvećih ljubavnih skandala obitelji dogodio se 2011. godine kada se Kim udala za košarkaša Krisa Humphriesa. Njihovo raskošno vjenčanje pretvoreno je u televizijski spektakl, no bajka je završila gotovo prije nego što je počela.
| Foto: Pier Paolo Mariani/PIXSELL
Samo 72 dana nakon vjenčanja Kim je podnijela zahtjev za razvod te je izazvala lavinu kritika i nagađanja da je cijeli brak bio organiziran radi gledanosti. Kim je takve optužbe odbacivala, a gledatelji su pratili njezine suze i priznanja da odnos nije funkcionirao.
| Foto: Profimedia/Pool
Jedna od najpoznatijih scena u povijesti reality televizije dogodila se tijekom obiteljskog odmora na Bora Bori. Kris Humphries bacio je Kim u more, a ona je ubrzo shvatila da je izgubila dijamantnu naušnicu vrijednu oko 75.000 dolara. Uslijedio je dramatičan plač, dok je Kourtney hladnokrvno podsjetila sestru da u svijetu postoje ljudi koji umiru. Ta je rečenica postala kultna, a naušnicu je naposljetku pronašla Kylie Jenner.
| Foto: YouTube/screenshot
Khloé Kardashian udala se za košarkaša Lamara Odoma 2009. godine, samo mjesec dana nakon što su se upoznali. Njihova ljubavna priča u početku je djelovala poput bajke, a dobili su i vlastiti reality show.
| Foto: Charles Guerin/Press Association/PIXSELL
Ipak, iza zatvorenih vrata brak se suočavao s ozbiljnim problemima, uključujući Lamarovu ovisnost i nevjeru. Khloé je 2013. zatražila razvod, no kada je Lamar 2015. završio u bolnici nakon predoziranja, privremeno je zaustavila postupak kako bi mu pomogla tijekom oporavka. Njihov razvod konačno je zaključen 2016. godine.
| Foto: Donna Ward/Press Association/PIXSELL
Veza Kourtney Kardashian i Scotta Disicka godinama je bila jedan od glavnih izvora drame u showu. Njihova ljubav bila je obilježena čestim svađama, prekidima, Scottovim problemima s alkoholom i njegovim burnim izlascima. Unatoč svemu, zajedno su dobili troje djece, Masona, Penelope i Reigna.
| Foto: PA/Pixsell
Kourtney je godinama pokušavala održati njihovu obitelj na okupu, ali je 2015. definitivno prekinula vezu. Gledatelji su svjedočili njezinim suzama, razočaranjima i postupnom prihvaćanju činjenice da njihova ljubavna priča nema sretan završetak.
| Foto: BrightSide/Screenshot
Kourtney je bila među prvim članicama obitelji koje su pred televizijskim kamerama podijelile toliko intiman trenutak kao što je porod. Tijekom rođenja sina Masona u prosincu 2009. godine gledatelji su vidjeli kako Kourtney, uz pomoć medicinskog osoblja, vlastitim rukama prihvaća novorođenče. Taj prizor iznenadio je publiku i postao jedan od najpoznatijih trenutaka emisije. Kourtney je i tijekom kasnijih trudnoća otvoreno govorila o majčinstvu, odnosu sa Scottom i izazovima odgajanja djece pred očima milijuna ljudi.
| Foto: YouTube/screenshoot
Nakon propalog braka s Krisom Humphriesom, Kim je ljubav pronašla s reperom Kanyeom Westom. Par je 2014. organizirao spektakularno vjenčanje u Firenci, a tijekom braka dobili su četvero djece: North, Sainta, Chicago i Psalma.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Ipak, njihov odnos s vremenom je postajao sve turbulentniji, osobito zbog Kanyeovih javnih istupa i privatnih problema. Kim je 2021. podnijela zahtjev za razvod, a u posljednjoj sezoni originalnog realityja kroz suze je govorila o osjećaju usamljenosti i raspadu njihova braka. Razvod je zaključen 2022. godine.
| Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Jedan od najpotresnijih trenutaka dogodio se 2018. godine, kada su samo nekoliko dana prije Khloeina poroda u javnost dospjele snimke koje su upućivale na nevjeru njezina partnera Tristana Thompsona. Dok su njezine sestre bile bijesne, Khloé se pokušavala usredotočiti na dolazak kćeri True.
| Foto: YouTube/screenshot
Unatoč svemu, dopustila je Tristanu da prisustvuje porodu jer nije željela da njihovi privatni problemi zasjene rođenje djeteta. Gledatelji su kasnije pratili njezinu bol, razočaranje i pokušaje da obnovi narušeno povjerenje.
| Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Dok su njezine sestre gotovo svaki detalj privatnog života dijelile s javnošću, Kylie Jenner odlučila je napraviti upravo suprotno. Kada je 2017. zatrudnjela s reperom Travisom Scottom, mjesecima se skrivala od fotografa i izbjegavala javne događaje.
| Foto: YouTube/screenshot
O njezinoj trudnoći nagađalo se diljem svijeta, no potvrda je stigla tek nakon što je 1. veljače 2018. rodila kćer Stormi. Kylie je tada objavila emotivan video posvećen trudnoći i objasnila da je to iskustvo željela proživjeti daleko od očiju javnosti.
| Foto: Instagram/Kylie Jenner/Travis Scott
Veliki skandal izbio je 2019. godine kada se doznalo da je Jordyn Woods, tada najbolja prijateljica Kylie Jenner, bila intimna s Tristanom Thompsonom, partnerom Khloe Kardashian. Jordyn je kasnije priznala da ju je Tristan poljubio, ali je negirala da su imali spolni odnos.
Khloe je bila slomljena, a Kylie se našla u nezavidnoj situaciji jer je morala birati između dugogodišnje prijateljice i vlastite sestre. Skandal je doveo do još jednog prekida Khloe i Tristana, a Jordyn se udaljila od obitelji kojoj je godinama bila gotovo pridružena članica.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Da ni milijuni dolara ne mogu spriječiti obiteljske svađe, Kim i Kourtney dokazale su 2020. godine. Nakon dugotrajnih napetosti oko poslovnih obveza i snimanja realityja, njihova verbalna prepirka prerasla je u fizički sukob. Sestre su se gurale, udarale i grebale, a Khloe ih je pokušavala razdvojiti. Kourtney je nakon sukoba bila vidno potresena te je sve otvorenije govorila o tome koliko je nesretna zbog neprestanog snimanja i obiteljskih pritisaka.
| Foto: YouTube/screenshot
Ni najmlađe sestre nisu bile pošteđene velikih obiteljskih drama. Tijekom putovanja u Palm Springs 2020. godine Kendall i Kylie žestoko su se posvađale nakon večernjeg izlaska. Sukob je započeo zbog odjeće i prijevoza kući, a prerastao je u fizički obračun u automobilu. Iako kamere nisu snimile sam sukob, gledatelji su čuli dijelove prepirke i pratili njezine posljedice. Kendall je bila toliko povrijeđena da je izjavila kako više ne želi razgovarati sa sestrom.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Jedna od najvećih promjena u obitelji dogodila se kada su Kris i Caitlyn Jenner okončale svoj dugogodišnji brak. Njihov razvod finaliziran je 2014. godine, a Caitlyn je 2015. javno otkrila svoj transrodni identitet. Obitelj je prolazila kroz emocionalno zahtjevno razdoblje, a Kris je pred kamerama govorila o osjećaju tuge i zbunjenosti.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Dodatne napetosti izazvali su Caitlynini kasniji javni istupi o njihovu braku, zbog kojih su se pojedine članice obitelji osjećale povrijeđeno. Gledatelji su pratili njihove teške razgovore, suze i pokušaje da ponovno pronađu zajednički jezik.
| Foto: Instagram/Youtube/Screenshot
U listopadu 2016. godine Kim je doživjela jedno od najtraumatičnijih iskustava u životu. Tijekom boravka u Parizu naoružani pljačkaši upali su u njezin smještaj, vezali je i ukrali nakit vrijedan milijune dolara. Kim je kasnije u realityju kroz suze prepričavala kako se bojala da neće preživjeti napad i da više nikada neće vidjeti svoju djecu. Nakon pljačke povukla se iz javnosti i promijenila način na koji je na društvenim mrežama pokazivala svoje bogatstvo.
| Foto: YouTube/screenshot
Kendall Jenner 2017. godine našla se u središtu kontroverzije zbog reklame za Pepsi u kojoj je sudjelovala u prosvjedu i policajcu pružila limenku gaziranog pića. Reklama je izazvala brojne kritike jer su gledatelji smatrali da banalizira stvarne društvene prosvjede i probleme policijskog nasilja. Pepsi je ubrzo povukao kampanju i ispričao se, a Kendall je u realityju kroz suze priznala koliko ju je cijela situacija pogodila.
| Foto: YouTube/screenshot
Kada se činilo da su Khloe i Tristan uspjeli obnoviti odnos, uslijedio je novi skandal. Krajem 2021. godine otkriveno je da je košarkaš dobio dijete s Maralee Nichols, a test očinstva potvrdio je da je dječak njegov sin. U međuvremenu su Khloé i Tristan već pokrenuli postupak za dobivanje drugog djeteta uz pomoć surogat-majke. Njihov sin Tatum rođen je u kolovozu 2022., a Khloé je u nastavku realityja otvoreno govorila o boli, izdaji i emocionalnoj iscrpljenosti koju je osjećala tijekom tog razdoblja.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nakon godina turbulentne veze sa Scottom Disickom, Kourtney je pronašla ljubav s bubnjarom grupe Blink-182 Travisom Barkerom, za kojeg se udala 2022. godine. Njihova strastvena veza izazivala je brojne komentare, a par je otvoreno govorio i o problemima sa začećem.
| Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
Kourtney je 2023. na Travisovu koncertu otkrila trudnoću, no nekoliko mjeseci kasnije morala je na hitan fetalni kirurški zahvat kako bi zaštitila život nerođenog sina. Njihov sin Rocky rođen je u studenome iste godine, a Kourtney je kasnije govorila o strahu koji je proživjela tijekom trudnoće.
| Foto: YouTube/screenshot