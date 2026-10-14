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TUKLE SE, ČUPALE...

FOTO 19 godina drama, prevara, razvoda i suza: Kardashianke su pred kamerama pokazale sve

Na današnji dan, 14. listopada 2007. godine, na američkoj televiziji E! premijerno je prikazana prva epizoda reality showa "Keeping Up with the Kardashians". Malo tko tada je mogao pretpostaviti da će priča o jednoj bogatoj kalifornijskoj obitelji prerasti u globalni fenomen koji će iz temelja promijeniti svijet zabave, društvenih mreža i celebrity kulture. Devetnaest godina poslije prezime Kardashian sinonim je za luksuz, milijune dolara, skandale i život pod neprestanim povećalom javnosti.
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FOTO 19 godina drama, prevara, razvoda i suza: Kardashianke su pred kamerama pokazale sve
Tijekom 20 sezona, emitiranih do 2021. godine, gledatelji su pratili kako Kim, Kourtney, Khloé, Kendall i Kylie odrastaju, zaljubljuju se, udaju, postaju majke, prolaze kroz bolne prekide i međusobno se svađaju. Pred kamerama su padale suze zbog nevjere, pucali brakovi, otkrivale se trudnoće i izgovarale rečenice koje su postale internetski hitovi. Iako je originalna emisija završila, obiteljska saga nastavljena je 2022. godine u novom realityju "The Kardashians". | Foto: Instagram
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Tijekom 20 sezona, emitiranih do 2021. godine, gledatelji su pratili kako Kim, Kourtney, Khloé, Kendall i Kylie odrastaju, zaljubljuju se, udaju, postaju majke, prolaze kroz bolne prekide i međusobno se svađaju. Pred kamerama su padale suze zbog nevjere, pucali brakovi, otkrivale se trudnoće i izgovarale rečenice koje su postale internetski hitovi. Iako je originalna emisija završila, obiteljska saga nastavljena je 2022. godine u novom realityju "The Kardashians". | Foto: Instagram
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