FOTO 19 godina drama, prevara, razvoda i suza: Kardashianke su pred kamerama pokazale sve

U listopadu 2016. godine Kim je doživjela jedno od najtraumatičnijih iskustava u životu. Tijekom boravka u Parizu naoružani pljačkaši upali su u njezin smještaj, vezali je i ukrali nakit vrijedan milijune dolara. Kim je kasnije u realityju kroz suze prepričavala kako se bojala da neće preživjeti napad i da više nikada neće vidjeti svoju djecu. Nakon pljačke povukla se iz javnosti i promijenila način na koji je na društvenim mrežama pokazivala svoje bogatstvo. | Foto: YouTube/screenshot