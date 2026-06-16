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ljubitelji rocka došli na svoje

FOTO A Perfect Circle prvi put nastupio u Hrvatskoj, evo kako je bilo na koncertu na Šalati

Brojni ljubitelji rocka stigli su u utorak navečer na Šalatu, gdje je prvi put u Hrvatskoj nastupio A Perfect Circle. Predvođeni Maynardom Jamesom Keenanom i Billyjem Howerdelom, američki glazbenici izveli su neke od svojih najpoznatijih pjesama, dok je atmosferu prije njih zagrijala A.A. Williams.
Zagreb: A Perfect Circle održao koncert na Šalati
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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