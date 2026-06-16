FOTO A Perfect Circle prvi put nastupio u Hrvatskoj, evo kako je bilo na koncertu na Šalati

Brojni ljubitelji rocka stigli su u utorak navečer na Šalatu, gdje je prvi put u Hrvatskoj nastupio A Perfect Circle. Predvođeni Maynardom Jamesom Keenanom i Billyjem Howerdelom, američki glazbenici izveli su neke od svojih najpoznatijih pjesama, dok je atmosferu prije njih zagrijala A.A. Williams.
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Bend A Perfect Circle osnovali su Maynard James Keenan, glavni vokalist i tekstopisac benda Tool, jednog od najutjecajnijh progresivnih rock bendova u posljednja tri desetljeća.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Uz njega tu je i gitarist Billy Howerdel koji je uz Tool bio i tehničar gitara za primjerice Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins i Fishbone.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Od 1999. godine objavili su četiri albuma, a njihov 'Mer de Norms' svojevremeno je bio najbolje plasirani debi rock album koji je nedavno obilježio 25 godina od izdanja.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Njihovi singlovi 'Judith' i '3 Libras' bili su značajna prekretnica u svijetu alternativnog i hard rocka te zvuku žanrova.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
U 25 godina karijere izdali su i albume 'Thirteenth Step' (2003), 'eMOTIVe' (2004) i 'Eat the Elephant' (2018), a upravo je posljedni debitirao u top 3 albuma Billboardove 200 ljestvice i na vrhu ljestvice Rock albuma.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL