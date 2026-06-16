Popularni regionalni bend Magla stiže u Arenu Zagreb! 'Istetovirat ću taj datum na ruci'

Njihove pjesme odavno su pronašle put do hrvatske publike, a brojni obožavatelji godinama su priželjkivali njihov dolazak. To iščekivanje napokon završava ove jeseni kada će Magla održati svoj prvi koncert u Hrvatskoj i to u Areni Zagreb, uz podršku Extra FM-a.

- Reći ću ovo stidljivo, skromno i s velikim ponosom - 16. listopada Arena Zagreb - bit će to naš najveći samostalni koncert do sada i prvi u Hrvatskoj. Dođite vidjeti naš nastup i nešto na čemu radimo godinama, nešto što stvarno živimo. Napravit ćemo nešto još veće od Sava Centra. Jedva čekam taj koncert i jako mu se veselim - poručio je frontmen Vladan Savić kod Dorine Duplančić u Extra Danu.

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Posljednjih godina Magla je postala jedno od najtraženijih glazbenih fenomena u regiji. Njihove pjesme broje milijune pregleda i slušanja, a koncerti redovito okupljaju tisuće obožavatelja. Hitovi poput 'Čini mi se', 'Da bog da', 'Samo se noćas pojavi', 'Da li bi me volela' i 'Neprijatelj' donijeli su im veliku popularnost, a publika u Hrvatskoj godinama je čekala njihov prvi samostalni koncert.

- Kad sam prvi put dobio informaciju o Areni od tima, ostao sam zatečen, skamenio sam se. Mislio sam da je to neka šala. Prvo sam pomislio: 'Uh, zašto je to tako veliko, zašto idemo na velika vrata?', ali smatram da tako treba i tim najbolje zna kako treba. To se pokazalo i do sada. Imamo ogromne rezultate, a ono što se dogodilo posljednjih godina nadmašilo je sva moja očekivanja - priznaje Vladan.

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

U beogradskom Sava Centru do sada su održali već pet rasprodanih koncerata, a na jesen ih očekuju još dva.

- Ja sam još uvijek malo zbunjen. Sve ovo što se sada događa i dalje procesuiram. Meni još uvijek nije jasno što se događa, ali se doista događa. Ono što mi je posebno drago jest to da živim glazbu koju pjevam. Ja to živim, proživljavam i vrlo snažno osjećam ono što pjevam. Drago mi je da je publika to prihvatila, a prihvatila je vjerojatno zato što osjeća da je to iskreno - govori.

Posebno emotivan postaje kada govori o roditeljima, koji su od samih početaka pratili njegov glazbeni put: 'Noć prije prvog samostalnog koncerta bio sam miran, ali moja je majka tih dana stalno govorila: 'Joj, kako ću ja.' Onda sam se stavio na njezino mjesto i mjesto oca i pomislio kako je to kada ti sin ima veliki koncert i kada zbog njega dođu tisuće ljudi, odvoje svoje vrijeme i novac i kupe ulaznicu da ga vide. Ja sam veliki emotivac, a takvi su i moji roditelji. Nazvao sam majku i rekao joj: 'Majko, ja nemam nikakvu tremu, mene samo preplavljuju emocije. Jedva čekam vidjeti vas sutra u prvim redovima.' Htio sam samo da budu ponosni na mene. Vilice su im pale na prvom koncertu i drago mi je da sam ispunio njihova očekivanja.'

Prisjetio se i kako njegova majka u početku nije bila oduševljena idejom da će se profesionalno baviti glazbom.

- Ona je odmah vidjela onu drugu stranu svega toga - velika putovanja, neprospavane noći... Mama je željela da budem fakultetski obrazovan i da radim u nekoj tvrtki od sedam do tri. To jednostavno nije bio moj put. Otac me podržavao jako i osjetio je da imam talent za glazbu - otkriva.

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Nakon što je datum prvog solističkog koncerta pretočio u tetovažu, isto planira učiniti i sa 16.10. i Arenom Zagreb.

- Sad treniram pa će se ruka malo povećati, tako da ćemo naći mjesta. Stvarno bih htio istetovirati datum koncerta - otkrio je.

Nema sumnje da će Magla ove jeseni ispuniti Arenu Zagreb emocijama i hitovima. Prvi koncert u Hrvatskoj zasigurno će biti večer za pamćenje, a ulaznice za ovaj dugo iščekivani spektakl već su u prodaji putem sustava upad.hr.