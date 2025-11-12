MODNI UZOR
FOTO Ako može Bianca, može i ona! I mlađa sestra Censori voli 'gole' haljine, dekolte, tange,...
Angelina Censori, mlađa sestra supruge repera Kanyea Westa, po pitanju odijevanja slijedi primjer starije Biance. Svoje pratitelje na Instagram profilu često časti fotografijama u oskudnim modnim kombinacijama
Ovaj 21-godišnji model odlučio je slijediti stope svoje starije sestre Biance, arhitektice koja javnost često šokira svojim modnim odabirima koji malo toga prepuštaju mašti.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Svoje je obožavatelje prije nekog vremena iznenadila fotografijama u haljini od bijele čipke koja više otkriva, nego što sakriva.
Foto: Instagram
'Zadivljuješ me svaki dan', 'Apsolutno sjajiš', 'Opsjednuta sam tobom', 'Kako netko postane ovako seksi?', samo su neki od komentara oduševljenih fanova.
Foto: Instagram
Nerijetko pozira i u raznolikim, mini kupaćim kostimima, a laskavi komentari njenih pratitelja ne prestaju.
Foto: Instagram
