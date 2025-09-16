Obavijesti

FOTO Albanka zasjenila sve! Svi pričaju o haljini Dua Lipe. Bujni dekolte. A tek kad se okrenula

Dekoltirane haljine ovih dana vode glavnu riječ na crvenim tepisima i glamuroznim večerama. Georgina Rodriguez, Lauren Sanchez Bezos, Salma Hayek… redom su uskočile u njih. A sad je i Dua Lipa pokazala svoju verziju na privatnoj večeri u New Yorku. Stigla je bez dečka, ali uz tjelohranitelja, koji je ostao potpuno u sjeni. Jer sve oči bile su uprte samo u nju, u crnu haljinu s resicama, visokim prorezom i dubokim dekolteom koji je na svakom koraku odrađivao vlastiti show.
