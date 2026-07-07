FOTO Alka Vuica s trudnom snahom Dorom na izlaganju plana za gradnju 600 stanova

- Ne osjećam se kao baka, ali valjda je to neki osjećaj koji dođe. Veselim se, naravno. Već sam davno priželjkivala da budem baka i da nas pomladi neko malo unuče, da donese ljubavi, radosti. To je uvijek lijepo kad se obnavlja ljubav u obitelji - rekla nam je Alka. | Foto: Instagram