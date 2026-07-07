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uskoro stiže unuk

FOTO Alka Vuica s trudnom snahom Dorom na izlaganju plana za gradnju 600 stanova

Još malo i Alka Vuica dobit će titulu koju je, kako je ranije priznala, dugo priželjkivala. Buduća baka u utorak se pojavila na javnom izlaganju Urbanističkog plana uređenja Borovje jug u Zagrebu, a društvo joj je pravila snaha Dora Šitum, supruga njezina sina Ariana Vuice.
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Alka Vukica u društvu snahe na izlaganju Urbanističkog plana uređenja Borovje jug
Buduća baka i snaha sjedile su jedna uz drugu i pratile izlaganje. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Buduća baka i snaha sjedile su jedna uz drugu i pratile izlaganje. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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