FOTO Alka Vuica s trudnom snahom Dorom na izlaganju plana za gradnju 600 stanova

Još malo i Alka Vuica dobit će titulu koju je, kako je ranije priznala, dugo priželjkivala. Buduća baka u utorak se pojavila na javnom izlaganju Urbanističkog plana uređenja Borovje jug u Zagrebu, a društvo joj je pravila snaha Dora Šitum, supruga njezina sina Ariana Vuice.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Buduća baka i snaha sjedile su jedna uz drugu i pratile izlaganje.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Buduća baka i snaha sjedile su jedna uz drugu i pratile izlaganje. |
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Buduća baka i snaha sjedile su jedna uz drugu i pratile izlaganje.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Dora, akademska slikarica, uskoro bi trebala roditi dječaka.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Dora je sredinom lipnja za Net.hr otkrila kako je do porođaja ostalo još oko mjesec dana te da ona i Arian još vode 'borbu' oko imena za sina.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Dora je tad ispričala da 'njihova Alka jedva čeka postati baka' te da rado prihvaćaju njezine savjete i o svemu uglavnom odlučuju zajedno.
| Foto: Instagram
I Alka nam je ranije priznala da se novoj ulozi veseli.
| Foto: Instagram
- Ne osjećam se kao baka, ali valjda je to neki osjećaj koji dođe. Veselim se, naravno. Već sam davno priželjkivala da budem baka i da nas pomladi neko malo unuče, da donese ljubavi, radosti. To je uvijek lijepo kad se obnavlja ljubav u obitelji - rekla nam je Alka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram