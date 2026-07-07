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S LISICAMA U DORH

Laura iz 'Savršenog' ide u istražni zatvor. Šire se snimke divljanja. Evo za što je terete

Piše 24sata,
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Laura iz 'Savršenog' ide u istražni zatvor. Šire se snimke divljanja. Evo za što je terete
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Foto: Dubrovački dnevnik/Čitatelj 24sata/Instagram
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Završetkom istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena počinila kazneno djelo napada na službenu osobu, a zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog, javlja policija

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Policija se oglasila oko incidenta koji se u nedjelju navečer dogodio u jednom lokalu u Dubrovniku, kojeg je izazvala Laura Prgomet, bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni'. U utorak je u jutarnjim satima Laura u lisicama na rukama odvedena na ispitivanje pred DORH, javlja Dubrovački dnevnik. 

POGLEDAJTE VIDEO PRIVOĐENJA:

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Privedena Laura iz Gospodina savršenog VIDEO
Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

Priopćenje policije o cijelom događaju prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje na okolnosti narušavanja javnog reda i  mira u nedjelju, 5. srpnja, oko 20,45 sati, u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika i na okolnosti uhićenja 26-godišnjakinje.

U narušavanju javnog reda i mira je sudjelovala spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu.

Foto: Dubrovački dnevnik



Završetkom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena 26-godišnjakinja počinila kazneno djelo napada na službenu osobu te je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Nakon dovršenog ispitivanja, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku je osumnjičenoj odredio jednomjesečni istražni zatvor.

Osim toga, zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog Općinskom sudu u Dubrovniku.

Podsjetimo, čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja i poslao nam snimku privođenja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.

Kako tvrde svjedoci, Laura je tijekom incidenta razbijala čaše, vikala i vrijeđala goste, zbog čega je morala intervenirati policija. S druge strane, prijatelji koji su s njom proveli dio te skandalozne večeri imaju drugačiju priču. Tvrde da je Laura najprije uživala u druženju s njima i da je pila vodu, no da su se u jednom trenutku nakratko rastali.

Jedan od prijatelja otkrio nam je detalje: 'Ostavio sam je na vodi, pokupio je potpuno u neprepoznatljivom stanju. Sumnjam u to da joj je netko stavio nešto u piće i da je potom ona potpuno promijenila ponašanje'.

Isti prijatelj dodao je i da je Laura nakon privođenja noć provela u pritvoru na triježnjenju, a da ju je jučer ujutro posjetio odvjetnik.

Vlasnik kafića u kojem se sve dogodilo rekao je za Net.hr kako protiv Laure neće podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta, jer će 'ionako odgovarati za napad na službeno lice'.

NAKON INCIDENTA FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću
FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću

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Komentari 2
SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'
NOVI DETALJI INCIDENTA

SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'

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