FOTO 'Američka slatkica' danas je neprepoznatljiva: Mnogi kažu da je pretjerala s operacijama

Meg Ryan osvojila je svijet ulogama u sada već kultnim romantičnim komedijama, a bila je jedna od najvećih zvijezda Hollywooda 80-ih i 90-ih godina. Mediji su ju nazivali "Američkom slatkicom", no zbog brojnih kozmetičkih zahvata posljednjih godina je jedva prepoznatljiva. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Osvojila je srca publike u romantičnim komedijama 80-ih i 90-ih godina.
Debitirala je pred kamerama u drami "Rich and Famous" iz 1981. godine.
Bila je jedna od najpoželjnijih glumica 80-ih godina te se pojavila u uspješnici "Top Gun".
Naslovna uloga u filmu "Kad je Harry sreo Sally" donijela joj je svjetsku slavu.
Uloge u romantičnim komedijama su je proslavile, a kroz godine je većinom nastavila glumiti u filmovima tog žanra među kojima su 'Hanging Up', 'Kate i Leopold'
Posljednjih godina se ne pojavljuje često u javnosti, a obožavatelji nerijetko komentiraju njezine promjene izgleda.
Ove godine je s kolegom Billyjem Crystalom na dodjeli Oscara uručivala nagradu, no svi su prvo primijetili promjene na njezinu licu.
Glumica nikada nije potvrdila koliko je puta bila "pod nož", no plastični kirurzi komentirali su da je sigurno bila na zatezanju lica, podizanju kapaka te da je nekoliko puta povećala usne.
- Velika se razlika u njezinu izgledu može primijetiti između 1998. i 2001. godine. Međutim, najviše zahvata je sigurno imala između 2006. i 2011. godine. U to se vrijeme i zbog godina počela mijenjati, no zahvati su neupitni - rekao je dr. Samuel Golpanian, plastični kirurg za Glam.
U vrijeme najveće slave, Meg Ryan je bila u braku s glumcem Dennisom Quaidom. Vjenčali su se 14. veljače 1991. godine. Godinu kasnije dobili su sina, a 2000. su se razišli.
U medije su curile priče o njihovoj nevjeri, a kružila je glasina i da je Quaida ostavila zbog romanse s Russellom Croweom. Kasnije je komentirala da im nije ta afera presudila.
Bila je u vezi i s američkim glazbenikom Johnom Mellencampom. Nekoliko puta su prekidali i mirili se te su bili zaručeni, no 2019. su objavili prekid.
Osim glumom bavila se i režijom, a i dalje je aktivna pred kamerama. U svibnju ove godine je objavljeno kako će se Ryan pojaviti u romantičnoj komediji "Good Sex" Lene Dunham.
Prošle godine je na Sarajevo film festivalu dobila nagradu "Srce Sarajeva".
U nastavku galerije provjerite kako se mijenjala kroz godine.
