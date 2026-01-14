FOTO Atraktivna Diletta sve je bujnija: Poznata novinarka uživala je u bazenu i na snijegu

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta na društvenim mrežama dijeli trenutke svog privatnog života, a u posljednje vrijeme sve više do izražaja dolazi njen trudnički trbuščić kojega s ponosom pokazuje.
Diletta Leotta još jednom je dokazala zašto je jedna od najpraćenijih i najomiljenijih TV lica u Italiji. Trudna voditeljica i sportska novinarka zrači srećom, a njezine najnovije objave izazvale su pravu lavinu reakcija



Pažnju su privukle fotografije sa snijega, gdje Diletta, odjevena u zimsku odjeću, ponosno ističe trudnički trbuh.

Ipak, najatraktivnija je fotografjia gotovo gole Dilette na snijegu, dok sjedi ogrnuta samo poplunom.

Uslijedile su i opuštene scene iz bazena, gdje Leotta pokazuje kako uživa u miru, vodi i trenutku.

Leotta je s obožavateljima podijelila i intimne trenutke sa suprugom, njemačkim nogometnim golmanom Lorisom Kariusom.

Ali vrijeme za odmor je gotovo, pa je u najnovijoj objavi Diletta pokazala kako izgleda njena radna nedjelja.

Leotta je pokazala da je, unatoč drugoj trudnoći, i dalje nezaustavljiva u svojim profesionalnim obavezama, a obožavateljima je pružila rijedak pogled iza kulisa priprema za jednu od svojih emisija.

Diletta je provela svoje pratitelje kroz cijeli proces priprema za emisiju "Fuoriclasse" koju vodi na streaming platformi DAZN.

Snimka započinje ležernim jutarnjim kadrovima u njezinu domu, gdje se vidi kako bira odjevnu kombinaciju iz impresivne garderobe, jasno pokazujući svoj trudnički trbuh.

