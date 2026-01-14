Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NE SKRIVA TRBUŠČIĆ

FOTO Atraktivna Diletta sve je bujnija: Poznata novinarka uživala je u bazenu i na snijegu

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta na društvenim mrežama dijeli trenutke svog privatnog života, a u posljednje vrijeme sve više do izražaja dolazi njen trudnički trbuščić kojega s ponosom pokazuje.
FOTO Atraktivna Diletta sve je bujnija: Poznata novinarka uživala je u bazenu i na snijegu
Diletta Leotta još jednom je dokazala zašto je jedna od najpraćenijih i najomiljenijih TV lica u Italiji. Trudna voditeljica i sportska novinarka zrači srećom, a njezine najnovije objave izazvale su pravu lavinu reakcija | Foto: Instagram
1/65
Diletta Leotta još jednom je dokazala zašto je jedna od najpraćenijih i najomiljenijih TV lica u Italiji. Trudna voditeljica i sportska novinarka zrači srećom, a njezine najnovije objave izazvale su pravu lavinu reakcija | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026