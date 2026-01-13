Obavijesti

Posljednje okupljanje u Ljubav je na selu: 'Očekujem kaos...'

Posljednje okupljanje u Ljubav je na selu: 'Očekujem kaos...'
Foto: rtl

Uz sažetke s imanja, stare zamjerke, neočekivane emocije i puno iskrenih komentara, prva epizoda finala sezone donosi i odgovore na brojna pitanja...

Admiral

Stiglo je vrijeme za veliko finale 18. sezone 'Ljubav je na selu' – u posljednjim dvjema epizodama, na uzbudljivom reunionu svi se ponovno susreću, ali ne i nužno slažu. Crveni tepih, promjene imidža i visoka očekivanja tek su uvod u emotivan rasplet u kojem će se razotkriti tko je s kim ostao u dobrim odnosima, a tko još ima što reći.

Foto: rtl

- Adrenalin me pere, tremu nemam, ali očekujem kaos - poručit će jedna kandidatkinja, dok će druga otkriti bez imalo zadrške: "Ne veselim se vidjeti nikoga!"

Neki parovi stižu itekako zaljubljeni, neki su ostali samo prijatelji, a neki s jasnom porukom da je sve ostalo u prošlosti.

LJUBAV JE NA SELU Ksenija i Josip ponovno dokazali bliskost, a neki izgubili nadu: 'Nije on Tom Cruise...'
Ksenija i Josip ponovno dokazali bliskost, a neki izgubili nadu: 'Nije on Tom Cruise...'

- Nismo u kontaktu - iznenadit će jedan par okupljene svojom izjavom.

Foto: rtl

Uz sažetke s imanja, stare zamjerke, neočekivane emocije i puno iskrenih komentara, prva epizoda finala sezone donosi i odgovore na brojna pitanja.

LJUBAV JE NA SELU Zajednički vikend za neke je čaroban, za druge razočarenje: 'Naš odnos je sve gori...'
Zajednički vikend za neke je čaroban, za druge razočarenje: 'Naš odnos je sve gori...'

Jedno je sigurno: istina izlazi na vidjelo, a kraj sezone bit će sve samo ne miran!

Foto: rtl

'Ljubav je na selu' ne propustite večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

