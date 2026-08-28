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TUŽNE SUDBINE

FOTO 'Beverly Hills' obilježio je generacije, ali živote glumaca pratile su brojne tragedije

Kultna američka serija "Beverly Hills, 90210" prije 35 godina je osvojila svijet. Radnja prati skupinu prijatelja koji odrastaju u prestižnom dijelu Los Angelesa te se tijekom mladosti suočavaju s ljubavima, prijateljstvima i brojnim životnim izazovima. Iza serije, koja je tijekom deset sezona stekla golemu popularnost, stajali su Darren Star i Aaron Spelling. Ipak, živote glumaca koji su obilježili 'Beverly Hills' tijekom proteklih 35 godina pratile su i brojne tragedije, a neki članovi popularne glumačke postave u međuvremenu su preminuli
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Brendu Walsh utjelovila je glumica Shannen Doherty. | Foto: Profimedia/ilustracija
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Brendu Walsh utjelovila je glumica Shannen Doherty. | Foto: Profimedia/ilustracija
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