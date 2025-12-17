FOTO Bezvremenska ljepotica 'rastura' u akcijskim filmovima, a bila je i najplaćeniji model

Imala je 15 godina kada se pojavila u nastavku "Plave lagune" uz Briana Krausea. Uspoređivali su je s Brooke Shields zbog godina, a kao i kolegica, u filmu je bila gola u nekoliko scena. Za tu ulogu je dobila nekoliko nominacija za teen nagrade. Nizala je manje uloge, a nakon što su u montaži filma "Dazed and Confused" gotovo potpuno maknuli njezin lik, odustala je od glume te se preselila u Europu. | Foto: PA/Pixsell