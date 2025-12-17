Obavijesti

SLAVI 50. ROĐENDAN

FOTO Bezvremenska ljepotica 'rastura' u akcijskim filmovima, a bila je i najplaćeniji model

Milla Jovovich iza sebe ima bogatu karijeru tijekom koje se bavila glumom, manekenstvom, glazbom i modnim dizajnom. Karijeru joj je lansirala uloga u filmu "Peti element", a Forbes ju je 2004. godine proglasio najplaćenijom manekenkom na svijetu. Ova bezvremenska ljepotica danas slavi 50. rođendan.
FOTO Bezvremenska ljepotica 'rastura' u akcijskim filmovima, a bila je i najplaćeniji model
Milla Jovovich rođena je 17. prosinca 1975. godine kao Milica Bogdanovna Jovović, a inače je ruskog, ukrajinskog i srpskoj podrijetla. Rođena je u Kijevu, no njezina obitelj se nedugo nakon toga preselila u Rusiju. | Foto: PA/DPA/Pixsell
