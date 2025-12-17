FOTO Bezvremenska ljepotica 'rastura' u akcijskim filmovima, a bila je i najplaćeniji model

Milla Jovovich iza sebe ima bogatu karijeru tijekom koje se bavila glumom, manekenstvom, glazbom i modnim dizajnom. Karijeru joj je lansirala uloga u filmu "Peti element", a Forbes ju je 2004. godine proglasio najplaćenijom manekenkom na svijetu. Ova bezvremenska ljepotica danas slavi 50. rođendan.
Milla Jovovich rođena je 17. prosinca 1975. godine kao Milica Bogdanovna Jovović, a inače je ruskog, ukrajinskog i srpskoj podrijetla. Rođena je u Kijevu, no njezina obitelj se nedugo nakon toga preselila u Rusiju.
| Foto: PA/DPA/Pixsell
|
Njezina majka je ukrajinska glumica, dok joj je otac srpski liječnik. Većinu djetinjstva je provela u Rusiji, a u intervjuima je pričala da se života u Ukrajini ne sjeća. Imala je pet godina kada se s obitelji preselila u London. Kratko vrijeme su živjeli ondje, no onda su se preselili u Kaliforniju.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Millini roditelji rastali su se kada je bila djevojčica, a s očeve strane ima polubrata s kojim dugo nije razgovarala. Njezin otac je završio u zatvoru zbog prevare povezane s osiguranjima te je osuđen na 20 godina zatvora, no odslužio je pet godina. Milla je komentirala kasnije kako smatra da je zatvor dobro utjecao na njezina oca jer je postao bolja osoba.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Majka je Millu Jovovich odgajala tako da postane glumica. Satove glume je pohađala od desete godine. Prvu ulogu je imala 1988. u filmu "Two Moon Junction". Kasnije se pojavila u brojnim poznatim serijama, između kojih je i "Bračne vode".
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Imala je 15 godina kada se pojavila u nastavku "Plave lagune" uz Briana Krausea. Uspoređivali su je s Brooke Shields zbog godina, a kao i kolegica, u filmu je bila gola u nekoliko scena. Za tu ulogu je dobila nekoliko nominacija za teen nagrade. Nizala je manje uloge, a nakon što su u montaži filma "Dazed and Confused" gotovo potpuno maknuli njezin lik, odustala je od glume te se preselila u Europu.
| Foto: PA/Pixsell
Čitavo to vrijeme bavila se glazbom i modelingom. Prvi album "Božanstvena komedija" objavila je 1994. godine, nakon čega je otišla na promotivnu turneju po SAD-u i Kanadi. Njezini singlovi redovito su se prikazivali na MTV-u. Iako joj glazba nikada nije bila osnovno zanimanje, godinama je radila glazbu i za filmove u kojima je glumila.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Kao manekenka se pojavila na više od 100 naslovnica uglednih časopisa, a nosila je brojne revije poznatih dizajnera. Navodno je bila muza dizajnerice Miuccije Prade 2002. godine, a Gianni Versace je godinu kasnije istaknuo kako mu je Jovovich najdraži supermodel.
| Foto: PIXSELL, REUTERS
Glumi se vratila na velika vrata 1997. godine zahvaljujući filmu "Peti element". Uz Brucea Willisa i Garyja Oldmana postala je zvijezda. U filmu Luca Bessona utjelovila je Leeloo, vanzemaljku koja pomaže spasiti planet. U intervjuima je pričala kako je naporno radila ne bi li impresionirala redatelja, a nije izlazila, družila se ni imala hobije, samo je radila. U filmu je pomogla osmisliti i jezik izvanzemaljaca koji je koristila dok je glumila.
| Foto: PA/Pixsell
Jovovich je često isticala kako joj je Leeloo najdraža uloga koju je ikada imala. "Peti element" je na blagajnama kina zaradio 263 milijuna dolara, dok je budžet filma bio 80 milijuna.
| Foto: DPA/Pixsell
Milla Jovovich u svijetu filma je najpoznatija po akcijskim filmovima, a 2002. pojavila se u hitu "Resident Evil". Pričala je kako je ulogu prihvatila jer je bila velika obožavateljica video igre po kojoj je film snimljen. Za ulogu je trenirala karate i kikboks te je odradila veliku većinu scena, bez kaskadera.
| Foto: Twitter/Screenshot/kolaž
Kao Alice se pojavila u svim nastavcima serijala "Resident Evil", a unatoč brojnim negativnim kritikama, franšiza je do danas ostala najkomercijalnija filmska franšiza snimljena po video igri.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Jovovich je inače suosnivačica i vlasnica produkcijske tvrtke "Creature Entertainment", a akcijske uloge prihvaća tijekom čitave karijere. Koketirala je s brojnim drugim žanrovima, no u spomenutim filmovima se oduvijek najbolje snalazila.
| Foto: Instagram/Milla Jovovich
Privatno je slavna ljepotica također bila godinama nestašna. Za prvog supruga Shawna Andrewsa udala se kada joj je bilo 16 godina, no dva mjeseca kasnije njezina majka je poništila taj brak. Malo nakon toga se preselila u Europu, gdje je živjela s glazbenikom Chrisom Brennerom u Londonu, a u to se vrijeme zaljubila u Stuarta Zendera, bivšeg basista benda Jamiroquai.
| Foto: Instagram/Milla Jovovich
Za redatelja "Petog elementa" Luca Bessona udala se 1997. u Las Vegasu. Razveli su se dvije godine kasnije, a nakon njega je ljubila gitarista grupe Red Hot Chili Peppers, Johna Frusciantea.
| Foto: Profimedia/Pool
Milla Jovovich se na kraju skrasila s redateljem "Resident Evila", Paulom W. S. Andersonom. Zaprosio ju je 2003., no često su prekidali i mirili se. Objavili su 2007. da su ponovno zajedno te su stali pred oltar dvije godine kasnije.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Zajedno imaju tri djevojčice, a Jovovich je 2019. objavila da je imala spontani pobačaj iste godine. Slavna ljepotica s obitelji živi na relaciji Los Angeles - New York.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
