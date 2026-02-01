Obavijesti

SVI SU BRUJALI O TOME!

FOTO Bianca Censori lani se na dodjeli Grammyja skinula skroz gola i izazvala neviđeni skandal

Večeras se u Los Angelesu održava 68. po redu dodjela nagrada Grammy. Dok svijet čeka tko ide kući sa zlatnim gramofonima, prisjetili smo se najvećeg skandala prošlogodišnje dodjele. Bianca Censori, supruga Kanyea Westa, na lanjsku dodjelu šokirala je sve tako što se pojavila - potpuno gola.
The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Neviđeni skandal izazvali su Kanye West i njegova 17 godina mlađa supruga Bianca Censori na dodjeli Grammyja 2025. Glazbenik i osebujna Bianca na kraju su ispraćeni sa svečanosti uz pratnju policije. | Foto: DANIEL COLE
