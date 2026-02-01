FOTO Bianca Censori lani se na dodjeli Grammyja skinula skroz gola i izazvala neviđeni skandal

Večeras se u Los Angelesu održava 68. po redu dodjela nagrada Grammy. Dok svijet čeka tko ide kući sa zlatnim gramofonima, prisjetili smo se najvećeg skandala prošlogodišnje dodjele. Bianca Censori, supruga Kanyea Westa, na lanjsku dodjelu šokirala je sve tako što se pojavila - potpuno gola.
Neviđeni skandal izazvali su Kanye West i njegova 17 godina mlađa supruga Bianca Censori na dodjeli Grammyja 2025. Glazbenik i osebujna Bianca na kraju su ispraćeni sa svečanosti uz pratnju policije.
Bianca je na dodjelu Grammyja gdje je njezin suprug Kanye West nominiran za najbolju rap pjesmu za suradnju "Carnival" s Ty Dolla $ignom stigla u dugom crnom kaputu. No kad ga je skinula... Ispod je imala prozirnu haljinu bez donjeg rublja.
Par je navodno pokušao rekreirati naslovnicu Westovog albuma "Vultures 1" iz 2024. godine. Na originalnoj naslovnici, Censori je nosila visoke crne čizme i prozirni materijal, što objašnjava izbor outfita za Grammyje.
Incident je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama i u medijima. Dok su neki branili pravo para na umjetničko izražavanje, drugi su kritizirali neprimjerenost outfita za formalnu ceremoniju. Posebno su se pojavila pitanja o mogućem kršenju kalifornijskih zakona o neprimjerenom eksponiranju u javnosti.
Kanye West i Bianca Censori vjenčali su se 2022. godine, a njihov brak od početka prate brojni skandali i kontroverze. U jednom trenutku pojavile su se glasine o razvodu, i to samo 11 dana nakon što su zajedno prisustvovali dodjeli nagrada Grammy.
Censori nerijetko šokira javnost svojim golišavim izdanjima, a fotografije objavljuje i na svojim društvenim mrežama.
