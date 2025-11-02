FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke

Nakon gotovo tri mjeseca odsutnosti, mankekenka je objavila seriju fotki u izazovnom donjem rublju i prilično otovrenim kombinacijama. Svaka je odmah izazvala pravu lavinu komentara, a njezin povratak pravo ludilo
Nakon 11 tjedana izostanka s Instagrama, Bianca Censori (30) napravila je spektakularan povratak objavivši šest provokativnih fotografija.
| Foto: SPOT
Na njima je pozirala u zavodljivom donjem rublju koje jedva pokriva najvažnije dijelove tijela, očaravši pratitelje i fanove.
| Foto: Instagram
Prije ovog 'velikog povratka', manekenka je nedavno podijelila drugu fotografiju u tijesnom kombinezonu boje kože, no ona je ubrzo uklonjena, a na njoj su njezine obline bile u prvom planu, dok je izgled upotpunila srebrnim štiklama i bež grijačima za noge.
| Foto: Instagram
Inače, povratak na društvene mreže dolazi uoči lansiranja njezinog brenda, koji je najavila u rujnu: 'Dolazi 13. listopada.'
| Foto: Instagram
Iako detalji još nisu otkriveni, mnogi očekuju da će biti povezan s modom, što je dodatno podgrijalo iščekivanje.
| Foto: Instagram
Podsjetimo, Bianca, koja se 2022. godine udala za Westa (48), poznata je po odvažnim modnim izborima, često uključujući gotovo golu kožu.
| Foto: Instagram
