FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke

Nakon gotovo tri mjeseca odsutnosti, mankekenka je objavila seriju fotki u izazovnom donjem rublju i prilično otovrenim kombinacijama. Svaka je odmah izazvala pravu lavinu komentara, a njezin povratak pravo ludilo
Bianca Censori Steps Out In Plunging Nude Bodysuit for a Beauty Spa Appointment in LA
Nakon 11 tjedana izostanka s Instagrama, Bianca Censori (30) napravila je spektakularan povratak objavivši šest provokativnih fotografija.
Nakon 11 tjedana izostanka s Instagrama, Bianca Censori (30) napravila je spektakularan povratak objavivši šest provokativnih fotografija.
