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POTPUNO SE POVUKLA

FOTO Bila je najpoznatiji model i mamila uzdahe diljem svijeta, a evo gdje je sad Demi Rose

Nekada je bila jedna od najvećih zvijezda Instagrama i imala 18 milijuna pratitelja na Instagramu. No nakon što je izgubila oba roditelja, Demi Rose Mawby polako se počela povlačiti iz javnosti
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FOTO Bila je najpoznatiji model i mamila uzdahe diljem svijeta, a evo gdje je sad Demi Rose
Demi Rose Mawby bila je jedna od prvih velikih zvijezda Instagrama. Britanska manekenka proslavila se još prije nego što su influenceri postali ozbiljna profesija, a njezine fotografije u bikinijima i oskudnim izdanjima privlačile su milijune pratitelja. U jednom je trenutku imala gotovo 20 milijuna ljudi koji su pratili njezin život na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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Demi Rose Mawby bila je jedna od prvih velikih zvijezda Instagrama. Britanska manekenka proslavila se još prije nego što su influenceri postali ozbiljna profesija, a njezine fotografije u bikinijima i oskudnim izdanjima privlačile su milijune pratitelja. U jednom je trenutku imala gotovo 20 milijuna ljudi koji su pratili njezin život na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Komentari 1

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