FOTO Bila je najpoznatiji model i mamila uzdahe diljem svijeta, a evo gdje je sad Demi Rose

Nekada je bila jedna od najvećih zvijezda Instagrama i imala 18 milijuna pratitelja na Instagramu. No nakon što je izgubila oba roditelja, Demi Rose Mawby polako se počela povlačiti iz javnosti
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Demi Rose Mawby bila je jedna od prvih velikih zvijezda Instagrama. Britanska manekenka proslavila se još prije nego što su influenceri postali ozbiljna profesija, a njezine fotografije u bikinijima i oskudnim izdanjima privlačile su milijune pratitelja. U jednom je trenutku imala gotovo 20 milijuna ljudi koji su pratili njezin život na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Demi Rose Mawby bila je jedna od prvih velikih zvijezda Instagrama. Britanska manekenka proslavila se još prije nego što su influenceri postali ozbiljna profesija, a njezine fotografije u bikinijima i oskudnim izdanjima privlačile su milijune pratitelja. U jednom je trenutku imala gotovo 20 milijuna ljudi koji su pratili njezin život na društvenim mrežama.
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Foto: Instagram
Demi Rose Mawby bila je jedna od prvih velikih zvijezda Instagrama. Britanska manekenka proslavila se još prije nego što su influenceri postali ozbiljna profesija, a njezine fotografije u bikinijima i oskudnim izdanjima privlačile su milijune pratitelja. U jednom je trenutku imala gotovo 20 milijuna ljudi koji su pratili njezin život na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Put do slave počela je graditi još na MySpaceu, a s 18 godina pridružila se Instagramu. Njezina popularnost rasla je nevjerojatnom brzinom – sama je svojedobno ispričala da je broj pratitelja s početnih 60.000 narastao na 200.000, zatim milijun pa 3,2 milijuna. Ubrzo su stigle naslovnice časopisa, modne kampanje i suradnje s velikim brendovima.
| Foto: Instagram
Demi je 2015. godine pojavila se u spotu DJ Khaleda za pjesmu „How Many Times“, a godinu dana poslije bila je u kratkoj vezi s reperom Tygom. Neko je vrijeme bila i dio Taz's Angelsa, skupine modela koji su zajedno živjeli u Miamiju. No najveću je popularnost ipak stekla zahvaljujući vlastitom Instagram profilu.
| Foto: Instagram
Iza glamuroznih fotografija, putovanja i milijuna pratitelja krila se puno teža životna priča. Demi je izgubila oca 2018., a samo osam mjeseci poslije preminula je i njezina majka. Budući da se godinama brinula za majku nakon njezina srčanog i moždanog udara, njezina ju je smrt posebno teško pogodila. „Osjećala sam se ljutito, tužno, ogorčeno i usamljeno“, rekla je kasnije.
| Foto: Instagram
Nakon smrti roditelja Demi se sve više okrenula duhovnosti, meditaciji i radu na sebi. „Kad bih mogla pomoći barem jednoj osobi da se osjeća bolje, onda sam napravila ono što sam namjeravala“, rekla je u intervjuu za Evening Standard, govoreći o vlastitoj borbi s tugom i mentalnim zdravljem.
| Foto: Instagram
Ibiza joj je odavno bila omiljeno mjesto, a 2020. godine ondje se preselila iz Londona. „Osjećala sam se vrlo tužno“, priznala je govoreći o razdoblju lockdowna, nakon čega je odlazak na Ibizu opisala kao jednu od najboljih odluka koje je donijela. Danas više ne živi životom koji je nekoć prikazivala na Instagramu, već se povukla u mirniji dio otoka.
| Foto: Instagram
Demi danas vrijeme posvećuje jogi, meditaciji i duhovnim praksama, a prema najnovijim izvještajima pomaže i lokalnim skloništima u pronalaženju domova za napuštene mačke. Od nekadašnje Instagram zvijezde koja je živjela pred objektivima milijuna pratitelja ostao je puno mirniji život u društvu – mačaka.
| Foto: Instagram
„Ovo je bilo jedno od najljepših mjesta koja sam ikada posjetila“, napisala je Demi u posljednjoj objavi na Instagramu, podijeljenoj iz egipatskog hrama Dendera u veljači 2023. Ubrzo nakon toga prestala je objavljivati na Instagramu i OnlyFansu. Ipak, njezin predstavnik nedavno je potvrdio da Demi nije zauvijek napustila društvene mreže – jednog dana planira se vratiti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram