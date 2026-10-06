FOTO Bila je najpoznatiji model i mamila uzdahe diljem svijeta, a evo gdje je sad Demi Rose

Ibiza joj je odavno bila omiljeno mjesto, a 2020. godine ondje se preselila iz Londona. „Osjećala sam se vrlo tužno“, priznala je govoreći o razdoblju lockdowna, nakon čega je odlazak na Ibizu opisala kao jednu od najboljih odluka koje je donijela. Danas više ne živi životom koji je nekoć prikazivala na Instagramu, već se povukla u mirniji dio otoka. | Foto: Instagram