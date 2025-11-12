Leonarda Boban u srijedu je navečer posjetila modnu reviju brenda Duchess Snježane Schillinger u Muzeju grada Zagreba, a društvo su joj pravile kćeri koje ima s nogometašem Zvonimirom Bobanom
FOTO Bivša manekenka Leonarda Boban pokazala kćeri, izvela ih je na modnu reviju
Leonarda Boban jedno je od onih imena koja u Hrvatskoj već tri desetljeća izazivaju zanimanje javnosti. Ova bivša manekenka i dizajnerica majka je petero djece te supruga legendarnog nogometaša Zvonimira Bobana. Leonarda je krajem osamdesetih bila jedno od poznatijih lica hrvatske modne scene, a to je ostala do danas.
Leonarda i Zvonimir Boban imaju petero djece – četvero posvojene i jedno biološko. Najstarija kći Marija posvojena je krajem devedesetih, Gabrijel 2003., a blizanci Marta i Rafael 2007. godine. Nakon toga, 2009. godine rodila im se biološka kći Ruža.
A Leonarda je sada odlučila svoje odrasle kćeri pokazati svijetu na modnoj reviji Snježane Schillinger koja se održala u srijedu navečer u Muzeju grada Zagreba. Dame su veselo pozirale fotografima, a potom su uživale u ženskom druženju uz modnu pistu.
Podsjetimo, nakon gotovo tri desetljeća zajedničkog života, Leonarda i Zvone Boban 2021. godine objavili su da žive odvojeno. Vijest je iznenadila mnoge, no oboje su naglasili da ostaju predani djeci i međusobnom poštovanju. Tri godine kasnije, početkom 2024., ponovno su se pomirili. Njihova ljubavna priča bila je puna zapleta i raspleta, a svoju intimu nisu nikada pretjerano iznosili u javnosti.
