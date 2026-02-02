Obavijesti

GLAMUR NA CRVENOM TEPIHU

FOTO Bizarne kreacije i golišave haljine: Pogledajte u čemu su sve dolazili slavni na Grammyje

Bad Bunny, Billie Eilish, Kendrick Lamar i Olivia Dean glavni su slavljenici na 68. dodjeli nagrada Grammy u nedjelju, a na ceremoniji u Los Angelesu na kojoj su se slale i političke poruke, slavljen je i i komercijalni uspjeh i umjetnički doseg glazbenika u svim žanrovima.
