VRATILA SE U HRVATSKU

Ovako se mijenjala Hana Rodić

Hana Rodić, koja se proslavila u showu 'Gospodin Savršeni', otkrila je u podcastu Um&Boom da se vratila iz Berlina u Hrvatsku, i to nakon što je prekinula s Goranom Jurenecom... Nedavno je bila i na operaciji kojom je stanjila struk. Evo kako se mijenjala...
Ja sam propuštala svoje prilike ovdje u Hrvatskoj kojih sam imala napretek. Kad bi vam sad rekla što sam sve odbila i koje projekte, puno ljudi bi se šokiralo, rekla je Hana u podcastu u kojem je najavila svoj povratak u Hrvatsku.  | Foto: Screenshot/Um&Boom
