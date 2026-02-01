Ovako se mijenjala Hana Rodić

Hana Rodić, koja se proslavila u showu 'Gospodin Savršeni', otkrila je u podcastu Um&Boom da se vratila iz Berlina u Hrvatsku, i to nakon što je prekinula s Goranom Jurenecom... Nedavno je bila i na operaciji kojom je stanjila struk. Evo kako se mijenjala...
Ja sam propuštala svoje prilike ovdje u Hrvatskoj kojih sam imala napretek. Kad bi vam sad rekla što sam sve odbila i koje projekte, puno ljudi bi se šokiralo, rekla je Hana u podcastu u kojem je najavila svoj povratak u Hrvatsku.
Foto: Screenshot/Um&Boom
Foto: Screenshot/Um&Boom
Foto: Screenshot/Um&Boom
Ona otvoreno priča o svojim estetskim korekcijama i ne skriva da je korigirala neke stvari na svojem licu i tijelu.
Foto: Instagram/Hana Rodić
Od showa do danas, Hana je promijenila izgled. Nekoliko puta je farbala kosu, napravila nekoliko prepravaka, a uz to, priznala je kako je smršavjela. Svoj izgled njeguje, a nerijetko se pohvali na svojim društvenim mrežama u atraktivnom izdanju.
Foto: Instagram/Hana Rodić
Sada je pokazala i kako joj izgleda trbuh i struk nakon operacije.
Foto: Instagram/Hana Rodić
Tako je Hana gotovo neprepoznatljiva na fotografijama koje su nastale prije estetskih operacija.
Foto: Facebook/PIXSELL/Instagram
"Sredila sam sve što sam željela i zadovoljna sam kako izgledam. Nemam u planu ništa novo što već nisam dirala, ali planiram ponovno raditi grudi i staviti malo prirodniji oblik da nisu ovako loptaste, ali ima vremena, ne žuri mi se", rekla je jednom prilikom Hana.
Foto: Facebook/PIXSELL/Instagram
"Prestala sam brojati koliko sam dosad uložila u sebe, ali mislim da je oko 12.000 eura, možda malo više" otkrila je Hana ranije. Ta se brojna s vremenom vjerojatno i povećala.
Foto: Facebook/PIXSELL/Instagram
Hana je bila i na operaciji grudi u Turskoj, a nakon zahvata se pohvalila rezultatima. Objavila je video pod nazivom 'Moja plastična operacija'.
Foto: Instagram/Hana Rodić
Tada je priznala kako je 'Gospodin Savršeni' Goran Jurenec s kojim je tada bila u vezi bio oduševljen novim grudima te joj je dao punu podršku.
Foto: Instagram/kerolaychaves
Otkrila je tada da je povećala i usne.
Foto: Instagram/Hana Rodić
Eksperimentirala je i s bojom kose, pa je jedno vrijeme bila plavuša.
Foto: Instagram/
