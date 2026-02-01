VRATILA SE U HRVATSKU Ovako se mijenjala Hana Rodić

Hana Rodić, koja se proslavila u showu 'Gospodin Savršeni', otkrila je u podcastu Um&Boom da se vratila iz Berlina u Hrvatsku, i to nakon što je prekinula s Goranom Jurenecom... Nedavno je bila i na operaciji kojom je stanjila struk. Evo kako se mijenjala...