FOTO Brojni slavni opsjedali su Veneciju zbog ovog vjenčanja

Na listi uzvanika bila je holivudska krema, od Oprah, Kim Kardashian, Orlanda Blooma, Eve Longorije, Barbre Streisand... Grad je bio pun privatnih tendera, 60 vodenih taksija rezervirano je bilo samo za goste, a čak su i neke od 400 venecijanskih gondola povučene iz prometa kako bi se napravilo mjesta za VIP ekipu. | Foto: Guglielmo Mangiapane