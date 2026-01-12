Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BEZOS PRIREDIO SLAVLJE

FOTO Brojni slavni opsjedali su Veneciju zbog ovog vjenčanja

Američki poduzetnik i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Jeff Bezos, danas slavi 62. rođendan. Osnivač Amazona proteklih je godina punio medijske stupce zbog razvoda od MacKenzie Scott i braka s Lauren Sanchez, a njihovo vjenčanje prošle godine slovi kao jedan od najpraćenijih događaja godine. Prisjetite se kako je izgledalo višednevno slavlje u Veneciji.
FOTO Brojni slavni opsjedali su Veneciju zbog ovog vjenčanja
Jeff Bezos je u braku s MacKenzie Scott bio od 1993. do 2019. godine. Zajedno imaju četvero djece. Njegovoj drugoj ženi Lauren Sanchez to je također drugi brak. Prije je bila vjenčana za Patricka Whitesella od 2005. do 2019. godine i zajedno su dobili dvije djece. | Foto: Ilustracija - Reuters
1/34
Jeff Bezos je u braku s MacKenzie Scott bio od 1993. do 2019. godine. Zajedno imaju četvero djece. Njegovoj drugoj ženi Lauren Sanchez to je također drugi brak. Prije je bila vjenčana za Patricka Whitesella od 2005. do 2019. godine i zajedno su dobili dvije djece. | Foto: Ilustracija - Reuters
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026