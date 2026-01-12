FOTO Brojni slavni opsjedali su Veneciju zbog ovog vjenčanja

Američki poduzetnik i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Jeff Bezos, danas slavi 62. rođendan. Osnivač Amazona proteklih je godina punio medijske stupce zbog razvoda od MacKenzie Scott i braka s Lauren Sanchez, a njihovo vjenčanje prošle godine slovi kao jedan od najpraćenijih događaja godine. Prisjetite se kako je izgledalo višednevno slavlje u Veneciji.
Jeff Bezos je u braku s MacKenzie Scott bio od 1993. do 2019. godine. Zajedno imaju četvero djece. Njegovoj drugoj ženi Lauren Sanchez to je također drugi brak. Prije je bila vjenčana za Patricka Whitesella od 2005. do 2019. godine i zajedno su dobili dvije djece.
| Foto: Ilustracija - Reuters
Jeff Bezos je u braku s MacKenzie Scott bio od 1993. do 2019. godine. Zajedno imaju četvero djece. Njegovoj drugoj ženi Lauren Sanchez to je također drugi brak. Prije je bila vjenčana za Patricka Whitesella od 2005. do 2019. godine i zajedno su dobili dvije djece.
|
Foto: Ilustracija - Reuters
Jeff Bezos je u braku s MacKenzie Scott bio od 1993. do 2019. godine. Zajedno imaju četvero djece. Njegovoj drugoj ženi Lauren Sanchez to je također drugi brak. Prije je bila vjenčana za Patricka Whitesella od 2005. do 2019. godine i zajedno su dobili dvije djece.
| Foto: Ilustracija - Reuters
Bezos je Sanchez zaprosio dok su bili na odmoru na jugu Francuske 2023. godine. Lauren je od novog supruga tada dobila golemi zaručnički prsten koji košta između tri i pet milijuna dolara.
| Foto: Guglielmo Mangiapane
Proslavu zaruka imali su dva mjeseca kasnije na Bezosovoj jahti na obali Amalfi u Italiji. Među uzvanicima su bila poznata imena kao što su Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Oprah Winfrey, Kris Jenner i brojni drugi. Drugu proslavu zaruka imali su na Beverly Hillsu.
| Foto: Guglielmo Mangiapane
Jeff Bezos i Lauren Sanchez vjenčali su se 27. lipnja prošle godine na otoku San Giorgio Maggiore u Veneciji.
| Foto: Instagram
Vjenčanje je trajalo čak tri dana, zbog njega su održani i prosvjedi, a procjenjuje se da je na svadbu potrošeno oko 50 milijuna eura.
| Foto: Yara Nardi
Samo meni je na centralnoj ceremoniji po osobi koštao oko tisuću eura. Milijarderski par se odrekao darova, nisu ih željeli, no uzvanike su darivali oni sami.
| Foto: Yara Nardi
Na listi uzvanika bila je holivudska krema, od Oprah, Kim Kardashian, Orlanda Blooma, Eve Longorije, Barbre Streisand... Grad je bio pun privatnih tendera, 60 vodenih taksija rezervirano je bilo samo za goste, a čak su i neke od 400 venecijanskih gondola povučene iz prometa kako bi se napravilo mjesta za VIP ekipu.
| Foto: Guglielmo Mangiapane
U nastavku galerije pogledajte kako je izgledalo "vjenčanje 2025. godine".
| Foto: Yara Nardi
Foto Manuel Silvestri
Foto Manuel Silvestri
Foto Yara Nardi
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Yara Nardi
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Manuel Silvestri
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Manuel Silvestri
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS