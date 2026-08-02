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LJETNI ĐIR

FOTO Brooks Nader u vrućim hlačicama pokazala guzu, a ispod majice otkrila bradavice

Poznata manekenka i glumica u novom Baywatchu ovih se dana provodi u Francuskoj, a val vrućine naveo je Brooks da se skine. Tako dane provodi u badiću, vrućim hlačicama ili laganoj majici ispod koje ne nosi grudnjak...
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FOTO Brooks Nader u vrućim hlačicama pokazala guzu, a ispod majice otkrila bradavice
Zgodna Brooks pokazala je savršene noge i čvrstu guzu u bijelim vrućim hlačicama. | Foto: Instagram
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Zgodna Brooks pokazala je savršene noge i čvrstu guzu u bijelim vrućim hlačicama. | Foto: Instagram
Komentari 1

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