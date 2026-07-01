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GLUMICA I MANEKENKA

FOTO Brooks uživa u Hrvatskoj! Pokazala jahtu, a bila je i na Visovcu: 'Nevjerojatno iskustvo'

Američka manekenka i zvijezda novog Baywatcha posjetila je Dubrovnik pa se uputila i na otok Visovac, gdje se nalazi samostan i crkva sv. Pavla. Na društvenim mrežama nije skrivala oduševljenje
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FOTO Brooks uživa u Hrvatskoj! Pokazala jahtu, a bila je i na Visovcu: 'Nevjerojatno iskustvo'
Hrvatska je već dobro poznata destinacija za ljetovanje mnogih slavnih, a tome se trendu ove godine priključila i Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se pojaviti u novom Baywatchu.  | Foto: instagram
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Hrvatska je već dobro poznata destinacija za ljetovanje mnogih slavnih, a tome se trendu ove godine priključila i Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se pojaviti u novom Baywatchu.  | Foto: instagram
Komentari 1

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