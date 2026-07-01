FOTO Brooks uživa u Hrvatskoj! Pokazala jahtu, a bila je i na Visovcu: 'Nevjerojatno iskustvo'

Američka manekenka i zvijezda novog Baywatcha posjetila je Dubrovnik pa se uputila i na otok Visovac, gdje se nalazi samostan i crkva sv. Pavla. Na društvenim mrežama nije skrivala oduševljenje
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Hrvatska je već dobro poznata destinacija za ljetovanje mnogih slavnih, a tome se trendu ove godine priključila i Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se pojaviti u novom Baywatchu.
| Foto: instagram
Hrvatska je već dobro poznata destinacija za ljetovanje mnogih slavnih, a tome se trendu ove godine priključila i Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se pojaviti u novom Baywatchu. |
Foto: instagram
Hrvatska je već dobro poznata destinacija za ljetovanje mnogih slavnih, a tome se trendu ove godine priključila i Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se pojaviti u novom Baywatchu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Na društvenim mrežama podijelila je kadrove s jahte kojom plovi po Jadranu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nije izostavila ni svoja ljetna izazovna izdanja.
| Foto: instagram
Foto instagram
A onda se uputila na otok Visovac, na kojem se nalazi samostan i crkva sv. Pavla.
| Foto: instagram
'Svećenik nam je blagoslovio krunicu, jedno od najnevjerojatnijih iskustava u našim životima', napisala je Nader.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nakon toga se vratila na jahtu na kojoj je pozirala u crvenom kostimu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ranije je na društvenim mrežama objavila i fotografije iz Dubrovnika.
| Foto: Instagram
Iako nije otkrila lokaciju, bilo je jasno da joj je katedrala sv. Vlaha 'zapela za oko'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Brooks je inače poznata po svojim golišavim kombinacijama, a uskoro će je obožavatelji moći gledati i u legendarnom crvenom badiću budući da je dobila jednu od glavnih uloga u Baywatchu koja se na mreži Fox očekuje u sezoni 2026./2027.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto XNY/starmaxinc.com
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto instagram
Foto instagram