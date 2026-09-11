FOTO Bujna Slavonka Claudia u čipkastom donjem rublju mijesi pitu! Ispekla je i kiflice, jaja...

Mislite li da su obline jedino što imam za ponuditi, pitala je svoje pratitelje bujna Slavonka pa pokazala da je bila marljiva. Na meniju su se našli - pita, jaja, kiflice, njoke, kolači... Doista svašta. Dok su neki komentirala kako bi rado kušali njena jela, drugi su ipak uživali u oblinama koje je 'servirala'. | Foto: Instagram