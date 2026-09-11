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POKAZALA UMIJEĆE

FOTO Bujna Slavonka Claudia u čipkastom donjem rublju mijesi pitu! Ispekla je i kiflice, jaja...

Vrijedna Claudia pokazala je svoje kulinarsko umijeće u setu fotografija koje je objavila na društvenim mrežama. Rekla je kako obline nisu jedino što zna poslužiti, a pratitelji su bili oduševljeni
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FOTO Bujna Slavonka Claudia u čipkastom donjem rublju mijesi pitu! Ispekla je i kiflice, jaja...
Claudia Rivier na društvenim mrežama je objavila set fotografija na kojima je pokazala što sve zna. Na prvim fotografijama otkrila je kako je mijesila tijesto, a nakon toga pokazala je i rezultat. | Foto: Instagram
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Claudia Rivier na društvenim mrežama je objavila set fotografija na kojima je pokazala što sve zna. Na prvim fotografijama otkrila je kako je mijesila tijesto, a nakon toga pokazala je i rezultat. | Foto: Instagram
Komentari 3

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