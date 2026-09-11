FOTO Bujna Slavonka Claudia u čipkastom donjem rublju mijesi pitu! Ispekla je i kiflice, jaja...

Vrijedna Claudia pokazala je svoje kulinarsko umijeće u setu fotografija koje je objavila na društvenim mrežama. Rekla je kako obline nisu jedino što zna poslužiti, a pratitelji su bili oduševljeni
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Claudia Rivier na društvenim mrežama je objavila set fotografija na kojima je pokazala što sve zna. Na prvim fotografijama otkrila je kako je mijesila tijesto, a nakon toga pokazala je i rezultat.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier na društvenim mrežama je objavila set fotografija na kojima je pokazala što sve zna. Na prvim fotografijama otkrila je kako je mijesila tijesto, a nakon toga pokazala je i rezultat. |
Foto: Instagram
Claudia Rivier na društvenim mrežama je objavila set fotografija na kojima je pokazala što sve zna. Na prvim fotografijama otkrila je kako je mijesila tijesto, a nakon toga pokazala je i rezultat.
| Foto: Instagram
Mislite li da su obline jedino što imam za ponuditi, pitala je svoje pratitelje bujna Slavonka pa pokazala da je bila marljiva. Na meniju su se našli - pita, jaja, kiflice, njoke, kolači... Doista svašta. Dok su neki komentirala kako bi rado kušali njena jela, drugi su ipak uživali u oblinama koje je 'servirala'.
| Foto: Instagram
Jednodijelni kupaći sa dubokim dekolteom i prorezima na bokovima, istaknuo je nedavno njenu figuru pješčanog sata
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Njene fotografije redovno oduševljavaju fanove, a jedan joj je poručio da bi za nju ratovao kao Odisej
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Odjenula je i oskudni nude body s potpuno otvorenim leđima i dubokim izrezima koji su naglasili njezine obline.
| Foto: Instagram
Claudia se ni nekoliko dana ranije nije previše zamarala slojevima. Tad je odabrala crni čipkasti komplet s halterima, visokim čarapama i prozirnim rukavicama te uz njega poručila kako su 'najbolje stvari u životu jednostavne'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
A nedavno se od ovih visokih temperatura rashladila u kristalno čistom moru.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Stajala je u plićaku okrenuta leđima prema kameri, a zatim zavodljivo pogledala preko ramena. Dugu crnu kosu skupila je u visoki rep, dok su sunce i tirkizno more odradili ostatak ljetne kulise.
| Foto: instagram
More je ubrzo zamijenila cestom i crvenim sportskim motorom. Na njega je sjela u crnom čipkastom bodiju s dubokim dekolteom te visokim čipkastim čarapama.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier, odnosno 'bujna Slavonka' kako joj tepaju fanovi, postala je poznata zahvaljujući svojim prirodnim oblinama i bujnim grudima, što je privuklo pažnju i svjetskih medija.
| Foto: Instagram
Otvoreno je govorila o svom tijelu te ultrazvukom dokazala da su njezine grudi prirodne, bez ikakvih umjetnih dodataka poput silikona.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Claudia je objasnila da je veličina njezina poprsja rezultat debljine i građe tijela, te da joj to ne predstavlja fizički problem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram