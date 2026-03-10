Obavijesti

Show

Komentari 14
KAO ARIELA

FOTO Bujna Slavonka postala izazovna morska sirena

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Bujna Slavonka postala izazovna morska sirena
16
Foto: Instagram

Priča o morskoj sireni sada je dobila potpuno novu dimenziju, nakon što je Rivier objavila fotku na kojoj u oskudnom badiću pozira u plićaku

Admiral

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Claudia Rivier, ponovno je uspjela iznenaditi i oduševiti svojih 1,4 milijuna pratitelja na Instagramu. Objavila je fotografiju na kojoj pozira u moru pod noćnim nebom, a taj je prizor u kratkom roku prikupio lavinu reakcija i komentara.

Na zapanjujućoj fotografiji, Claudia Rivier leži u plićaku mirne vode, dok se u pozadini nazire prigušena svjetlost noćnog neba i daleke obale. Odjevena u oskudni bijeli bikini i dugačku, prozirnu bijelu suknju koja se u vodi širi poput repa mitskog bića, Claudia je u potpunosti dočarala prizor iz bajke. 

Uz fotografiju je kratko napisala: "...if you ever meet a mermaid" (...ako ikada sretnete sirenu), što je dodatno potaknulo maštu njezinih obožavatelja.

SVE PRIRODNO FOTO Bujnoj Slavonki ne vjeruju da ima prirodne grudi. Poslala je dokaz: 'Evo vam ultrazvuk!'
FOTO Bujnoj Slavonki ne vjeruju da ima prirodne grudi. Poslala je dokaz: 'Evo vam ultrazvuk!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 10. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Chuck Norris ne slavi rođendan. Rođendan slavi njega: Evo kako legendarni glumac sad izgleda
GODINA VEĆ IMA 86 CHUCK NORRISA

Chuck Norris ne slavi rođendan. Rođendan slavi njega: Evo kako legendarni glumac sad izgleda

Legendarni Chuck Norris danas slavi svoj 86. rođendan. Obilježila ga je uloga Cordella Walkera u seriji "Walker, teksaški rendžer" koja se prikazivala osam godina, no Norris je postao i internet senzacija 2005. godine.
Rita Ora u izdanju kakvo još niste vidjeli: Umjesto grudnjaka 'obukla' rođendanske kapice
PUSTILA MAŠTI NA VOLJU

Rita Ora u izdanju kakvo još niste vidjeli: Umjesto grudnjaka 'obukla' rođendanske kapice

Britanska pjevačica kosovskog podrijetla, Rita Ora, ponovno je uspjela iznenaditi javnost svojom posljednjom objavom na Instagramu. Na fotografijama pozira u nizu nekonvencionalnih i provokativnih modnih kombinacija. S jarko crvenom kosom, koja varira od bujne, razbarušene frizure do elegantnog boba, pjevačica je utjelovila duh razigranosti i odvažnosti. Najviše pažnje privukao je bikini izrađen od šiljatih rođendanskih kapica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026