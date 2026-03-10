FOTO Bujna Slavonka postala izazovna morska sirena

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Claudia Rivier, ponovno je uspjela iznenaditi i oduševiti svojih 1,4 milijuna pratitelja na Instagramu. Objavila je fotografiju na kojoj pozira u moru pod noćnim nebom, a taj je prizor u kratkom roku prikupio lavinu reakcija i komentara.

Na zapanjujućoj fotografiji, Claudia Rivier leži u plićaku mirne vode, dok se u pozadini nazire prigušena svjetlost noćnog neba i daleke obale. Odjevena u oskudni bijeli bikini i dugačku, prozirnu bijelu suknju koja se u vodi širi poput repa mitskog bića, Claudia je u potpunosti dočarala prizor iz bajke.

Uz fotografiju je kratko napisala: "...if you ever meet a mermaid" (...ako ikada sretnete sirenu), što je dodatno potaknulo maštu njezinih obožavatelja.

