FOTO Bujna Slavonka pozirala u tangicama na jahti pa pozvala fanove: Sunčajte se sa mnom

Rivier ne prestaje oduševljavati fanove ljetnim fotografijama. U jednostavnoj bijeloj haljini ispod koje joj se naziru bujne grudi, Claudia je poručila kako je manje uvijek više. Po istom principu birala je kupaći
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Claudia Rivier, poznata i kao bujna Slavonka pozirala je u bijeloj haljini i oduševila sve.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier, poznata i kao bujna Slavonka pozirala je u bijeloj haljini i oduševila sve. |
Foto: Instagram
Claudia Rivier, poznata i kao bujna Slavonka pozirala je u bijeloj haljini i oduševila sve.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Mnogi su primijetili kako se ispod haljine naziru njeni aduti.
| Foto: Instagram
Pozirala je u tangicama na jahti pa poručila fanovima: 'Sunčajte se sa mnom'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto privatna arhiva
Foto privatna arhiva
Foto Instagram
Claudia je svojim pratiteljima na Instagramu ranije otkrila da voli kuhinju i uživa u pripremi hrane.
| Foto: Instagram
Tako je zamijesila tijesto za krafne, a kada se ono diglo, krenula je u pripremu.
| Foto: Instagram
Ubacila je krafne u vruće ulje, a kasnije ih je i punila sočnom marmeladom.
| Foto: Instagram
Pokazala je i kako ona radi burek.
| Foto: Instagram
Kalup je namazala svinjskom mašću pa je krenula u punjenje kora i izradu bureka.
| Foto: Instagram
Nije imala mjesta u kuhinji pa je tijesto razvukla u dnevnom boravku, na velikom kauču.
| Foto: Instagram
Pokazala je i svoje umijeće u motanju bureka prije samog pečenja.
| Foto: Instagram
Voli dobar doručak pa je jednom prilikom pokazala kako razbija i muti jaja.
| Foto: Instagram
A otkrila je i svoj trik za najsočniju kajganu koju priprema za početak dana. Tajna je u miješanju jaja pjenjačom i korištenju špatule prilikom pripreme u tavi.
| Foto: Instagram
Claudiji nije strano ni motanje sarmi pa se i s tim jelom pohvalila na Instagramu.
| Foto: Instagram
Pokazala je i da je spremna utjeloviti Spider-mana, u ženskoj verziji.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier, odnosno 'bujna Slavonka' kako joj tepaju, postala je poznata u javnosti zahvaljujući svojim prirodnim oblinama i bujnim grudima, što je privuklo pažnju i svjetskih medija.
| Foto: Instagram
Otvoreno je govorila o prirodnosti svog tijela te ultrazvukom dokazala da su njene grudi prirodne, bez ikakvih umjetnih dodataka poput silikona.
| Foto: Instagram
Claudia je objasnila da je veličina njenog poprsja rezultat debljine i građe tijela, te da joj to ne predstavlja fizički problem.
| Foto: Instagram
U privatnom životu, Claudia je udata i sretna u braku već nekoliko godina, a vjenčala se u Međugorju.
| Foto: Instagram
Suprugovo ime nije otkrila kako bi ga zaštitila od neželjenih poruka, a istakla je da je on diplomirani kriminalist i direktor.
| Foto: Instagram
Claudia je aktivna na društvenim mrežama, gdje često objavljuje fotografije i videe, a pratitelje je fascinirala i svojim ljubimcem, burmanskim pitonom koji je dugačak oko 3,5 metra i težak oko 30 kilograma.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Otkrila je i da svog pitona često pronalazi u ormaru ili drugim skrovitim mjestima u stanu.
| Foto: Instagram
No, osim pitona, Claudia od nedavno ima i novog ljubimca, psića naziva Pierre.
| Foto: Instagram
Često se fotografira s njime pa se Claudia i Pierre često voze po gradu u automobilu ili na električnom romobilu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken