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LJETO JOJ DOBRO STOJI

FOTO Bujna Slavonka pozirala u tangicama na jahti pa pozvala fanove: Sunčajte se sa mnom

Rivier ne prestaje oduševljavati fanove ljetnim fotografijama. U jednostavnoj bijeloj haljini ispod koje joj se naziru bujne grudi, Claudia je poručila kako je manje uvijek više. Po istom principu birala je kupaći
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FOTO Bujna Slavonka pozirala u tangicama na jahti pa pozvala fanove: Sunčajte se sa mnom
Claudia Rivier, poznata i kao bujna Slavonka pozirala je u bijeloj haljini i oduševila sve. | Foto: Instagram
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Claudia Rivier, poznata i kao bujna Slavonka pozirala je u bijeloj haljini i oduševila sve. | Foto: Instagram
Komentari 2

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