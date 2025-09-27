ZVIJEZDA 'BAYWATCHA'
FOTO Carmen Electra (53) pali i žari! Mrežaste čarape i korzet zaludili fanove, pogledajte je
Electra je slavu stekla 1990-ih godina, ulogom u kultnoj seriji 'Baywatch', odnosno 'Spasilačka služba', uz Davida Hasselhoffa i Pamelu Anderson, a sada je pokazala svoju vitku figuru u izazovnom outfitu
Electra je slavu stekla 1990-ih godina, ulogom u kultnoj seriji 'Baywatch', odnosno 'Spasilačka služba', uz Davida Hasselhoffa i Pamelu Anderson
| Foto: IMDb/screenshot
Prošle je godine otkrila kako su joj producenti te serije govorili kako treba smršavjeti
| Foto: EVGA
- Nikad nisam imala službeno vaganje, ali su mi znali reći da sam preteška. Sad kad gledam unatrag, mislim da nisam bila. Znali bi ti prići i reći: 'Trebaš skinuti koji kilogram' ili 'Trebala bi smršavjeti' - ispričala je tada, promovirajući dokumentarac 'After Baywatch: Moment in the Sun'.
| Foto: AJM/Press Association/PIXSELL
Foto Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Electra je ovih dana užarila društvene mreže svojim novim fotkama i snimkom koje je objavila na Instagramu.
| Foto: Instagram
Na crvenom kauču se izvijala u crnom korzetu, vrlo kratkim traper hlačicama i mrežastim čarapama, a svoj outfit upotpunila je visokim čizmama na petu.
| Foto: Instagram
U objavi se oprostila od svojeg crvenog kauča te napisala: 'Vrijeme je da se preselim u novu kuću pa ga puštam dalje'.
| Foto: Instagram
- Crvena boja je više od boje. To je pokret, emocija, sjećanje. Ovaj kauč nosio je smijeh, kasne noći i više od nekoliko nezaboravnih trenutaka. Sigurna sam da su neki od vas bili dio tih uspomena - napisala je.
| Foto: Instagram