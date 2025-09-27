Obavijesti

ZVIJEZDA 'BAYWATCHA'

FOTO Carmen Electra (53) pali i žari! Mrežaste čarape i korzet zaludili fanove, pogledajte je

Electra je slavu stekla 1990-ih godina, ulogom u kultnoj seriji 'Baywatch', odnosno 'Spasilačka služba', uz Davida Hasselhoffa i Pamelu Anderson, a sada je pokazala svoju vitku figuru u izazovnom outfitu
Electra je slavu stekla 1990-ih godina, ulogom u kultnoj seriji 'Baywatch', odnosno 'Spasilačka služba', uz Davida Hasselhoffa i Pamelu Anderson | Foto: IMDb/screenshot
