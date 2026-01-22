FOTO Čarobni Bali pao je u drugi plan! Maja privukla Šimu k sebi i mazila ga pred kamerom...

Početak siječnja Maja Šuput provela je na dalekom Baliju i i teško da je itko propustio vidjeti kako joj je ondje bilo. Kadrove s plaža, hramova i ljetnih outfita dijelila je gotovo svakodnevno, pa su pratitelji iz prve ruke pratili njezin bijeg od zime i obaveza. Nakon povratka u Hrvatsku, Maja se Baliju još jednom vratila, barem na društvenim mrežama.
Podijelila je novu seriju kadrova koji zaokružuju cijelu priču.
Podijelila je novu seriju kadrova koji zaokružuju cijelu priču.

More, zelenilo, luksuzne lokacije i onu prepoznatljiva opuštenost zbog koje se čini kao da joj je Bali sjeo točno kako treba.
Na putovanju su joj društvo radili Šime Elez, poznatiji kao prošlogodišnji 'Gospodin Savršeni', sin Bloom i prijateljice.
Romantičnih kadrova s Majom i Šimom nije nedostajalo.
U jednom od njih Maja ga je privukla k sebi rukom oko vrata, dok se on nagnuo prema njoj.
A u komentarima nema ništa novo ni dramatično, klasika.
'Ljubav', 'Naša Maja uživa', 'Predivno', pišu pratitelji.
