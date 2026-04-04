FOTO Catherine Zeta Jones je otkrila tajnu vitke figure: Evo što jede i kako se mijenjala

Za vikend jede francuski tost, a ponekad se na stolu nađe i slanina, kobasice pa čak i pečeni grah i kajgana. No u tjednu jede se samo zdravo. Bitan je balans
Catherine Zeta-Jones odlično izgleda i u 57. godini, a sada je otkrila prehranu koja je zaslužna za tu figuru. Naime, tijekom tjedna jede zdravo, a za vikend si priušti malo više uživanja.
Svako jutro uživa u šalici svoje crne kave, a nakon što prošeta psa, priprema nutritivan doručak. Zimi su to zobene s bananama, borovnicom i smeđim šećerom.
Kad krene proljeće, jede granolu s nemasnim jogurtom od vanilije uz borovnice i maline.
Za vikend jede francuski tost, a ponekad se na stolu nađe i slanina, kobasice pa čak i pečeni grah i kajgana. Pravi engleski doručak.
Prije ručka pojede kolačić i popije čaj.
Za ručak tu je lagana salata uz piletinu s roštilja, ribu ili patlidžan.
Za večeru Catherine bira salatu od jabuke i avokada, uz filet mignon s umakom od shiitake gljiva i povrće.
Voli pojesti i deserte, sladoled i maminu pitu od jabuka uz kuglicu sladoleda.
Lijepa glumica i njen suprug Michael Douglas lani su proslavili 25. godišnjicu braka.
