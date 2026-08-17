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POGLED KOJI ODUZIMA DAH

FOTO Claudia zaplivala u moru, na površini ostala samo bujna guza u minijaturnim tangicama

Bujna Slavonka Claudia Rivier rashladila se skokom u more, no njenim pratiteljima zbog pogleda je postalo iznimno vruće. Pišu joj kako je predivna, a jedan joj je pratitelj posvetio i stihove...
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FOTO Claudia zaplivala u moru, na površini ostala samo bujna guza u minijaturnim tangicama
Pratitelje Claudie Rivier oduševio je pogled koji im je Slavonka servirala toliko da joj je jedan fan napisao pjesmu o tome kako 'blista nevjerojatnom ljepotom i božanstvenim sjajem' | Foto: Instagram/Claudia Rivier
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Pratitelje Claudie Rivier oduševio je pogled koji im je Slavonka servirala toliko da joj je jedan fan napisao pjesmu o tome kako 'blista nevjerojatnom ljepotom i božanstvenim sjajem' | Foto: Instagram/Claudia Rivier
Komentari 7

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