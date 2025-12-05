Obavijesti

FOTO Crna, crvena ili zlatna? Heidi Klum u tri glamurozna izdanja 'ukrala' ždrijeb za SP

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/Heidi Klum

Zgodna meneknka pokazala je zavidnu liniju u tri zapanjujuće šljokičaste kombinacije – crnu, crvenu i zlatnu, koje simbolično predstavljaju boje njemačke zastave

Slavna manekenka Heidi Klum ponovno je dokazala zašto nosi titulu ikone stila i zabave. Uoči finalnog ždrijeba za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., podijelila je s pratiteljima na Instagramu video kojim je najavila svoju ulogu voditeljice na ovom prestižnom događaju.

U dinamičnom videu, 52-godišnja Klum presvlači se u tri zapanjujuće šljokičaste kombinacije – crnu, crvenu i zlatnu, simbolično predstavljajući boje njemačke zastave. S nogometnom loptom u rukama i zaraznim osmijehom, pozirala je uz taktove pjesme Robbieja Williamsa, koji je također jedan od izvođača na svečanosti.

"Ždrijeb za finale Svjetskog prvenstva 2026., idemo to odraditi!", napisala je u opisu objave, jasno pokazujući svoje uzbuđenje.

Osim toga, u idućoj je objavi spojila tri fotografije u različitim haljinama, pokazujući time svoje entuzijazam i domoljublje.

Za Heidi je ovaj događaj posebno emotivan. Kako je nedavno otkrila, povratak na pozornicu FIFA-inog ždrijebanja, točno 20 godina nakon što je imala istu ulogu na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo 2006. u svojoj rodnoj Njemačkoj, za nju je "zaista izvanredan" i predstavlja "nevjerojatnu čast". Njena pojava na pozornici velikog događaja definitivno ni ove godine nikoga nije ostavila ravnodušnim.


 

