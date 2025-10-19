Obavijesti

ANNY ALVES

FOTO Cro Brazilka oduševila je oblinama! Zatresla stražnjicom i postala bikini kraljica u Poreču

Anny Alves, atraktivna brazilka koja u Zagrebu živi već 12 godina, u subotu se natjecala u bodybuildingu, i to u kategoriji bikini fitness. Osvojila je treće mjesto! U lipnju nam je otkrila kako se priprema upravo za to natjecanje jer je osjetila želju 'za novim izazovom'
U subotu se u Poreču prvi put natjecala u bodybuildingu, u kategoriji bikini fitness. Bilo je do 20 djevojaka, natjecateljice iz cijele regije - Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja, koje redovito dolaze na takva natjecanja, a Anny je bio prvi put. Osvojila je treće mjesto | Foto: Art photography i Kristijan Jalsic
