ANNY ALVES FOTO Cro Brazilka oduševila je oblinama! Zatresla stražnjicom i postala bikini kraljica u Poreču

Anny Alves, atraktivna brazilka koja u Zagrebu živi već 12 godina, u subotu se natjecala u bodybuildingu, i to u kategoriji bikini fitness. Osvojila je treće mjesto! U lipnju nam je otkrila kako se priprema upravo za to natjecanje jer je osjetila želju 'za novim izazovom'