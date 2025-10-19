FOTO Cro Brazilka oduševila je oblinama! Zatresla stražnjicom i postala bikini kraljica u Poreču

Anny Alves, atraktivna brazilka koja u Zagrebu živi već 12 godina, u subotu se natjecala u bodybuildingu, i to u kategoriji bikini fitness. Osvojila je treće mjesto! U lipnju nam je otkrila kako se priprema upravo za to natjecanje jer je osjetila želju 'za novim izazovom'
U subotu se u Poreču prvi put natjecala u bodybuildingu, u kategoriji bikini fitness. Bilo je do 20 djevojaka, natjecateljice iz cijele regije - Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja, koje redovito dolaze na takva natjecanja, a Anny je bio prvi put. Osvojila je treće mjesto
| Foto: Art photography i Kristijan Jalsic
Foto: Art photography i Kristijan Jalsic
| Foto: Art photography i Kristijan Jalsic
Natjecanje je iz kategorije bikini fitness, a fokus je na skladnoj građi tijela, držanju, prezentaciji i scenskom nastupu.
| Foto: Art photography i Kristijan Jalsic
Iako su joj svi rekli da se neće stići pripremiti, da joj tri mjeseca nisu dovoljna da pripremi tijelo, ona se zainatila, ipak u njoj teče brazilska krv
| Foto: Art photography i Kristijan Jalsic
Ljepotica je u lipnju za 24sata najavila kako se priprema upravo za to natjecanje.
Već dugo vodim aktivan i zdrav način života. Od 2017. sam zaljubljena u taj sport, ali nikad nisam napravila prvi korak (to je spoj discipline, estetike i mentalne snage) i baš ove godine osjetila sam želju za novim izazovom, rekla nam je tada
Posebno sam željela da to bude upravo u Hrvatskoj, dodala je.
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL