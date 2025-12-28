Obavijesti

'GOLE HALJINE' GODINE

FOTO Cure, sve vam se vidi! One su ponosno šetale bez gaćica i grudnjaka tijekom 2025. godine

Trend 'golih haljina' je obilježio crvene tepihe tijekom cijele ove godine. Od Biance Censori koja se pojavila potpuno gola na dodjeli Grammyja, do Sydney Sweeney koja je neke oduševila, a druge užasnula svojom kombinacijom - ove dame nisu se sramile pokazati više nego što je uobičajeno...
TIME100 Next red carpet arrivals in New York
Teyana Taylor | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
1/83
Teyana Taylor | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
