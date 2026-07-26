FOTO Curica iz božićnog klasika je odrasla i osvaja svijet kao rokerica: Evo kako se mijenjala

Osim profesionalnih uspjeha, Taylor Momsen otvoreno je govorila i o osobnim borbama. Nakon smrti Chrisa Cornella i dugogodišnjeg producenta Kata Khandwale suočila se s teškom depresijom i problemima s ovisnošću, a upravo joj je stvaranje glazbe pomoglo da prebrodi jedno od najtežih razdoblja života. Iskreno je progovorila i o pritiscima koje je osjećala kao dječja zvijezda te o vršnjačkom nasilju kojem je bila izložena nakon uspjeha filma "Kako je Grinch ukrao Božić". | Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas