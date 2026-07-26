Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TAYLOR MOMSEN

FOTO Curica iz božićnog klasika je odrasla i osvaja svijet kao rokerica: Evo kako se mijenjala

Taylor Momsen proslavila se kao djevojčica u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić", a nakon niza uspješnih uloga glumu je ostavila po strani te osvaja svijet s bendom The Pretty Reckless. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Curica iz božićnog klasika je odrasla i osvaja svijet kao rokerica: Evo kako se mijenjala
Taylor Michel Momsen, rođena 26. srpnja 1993. godine u SAD-u. Pred kamerama se pojavila već s tri godine u TV reklami. Ubrzo nakon toga dobila je prve manje glumačke uloge, no pravi proboj imala je 2000. godine kada je utjelovila Cindy Lou Who u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić", u kojem je glavnu ulogu odigrao Jim Carrey. Upravo joj je taj film donio međunarodnu prepoznatljivost i otvorio vrata filmske industrije. | Foto: Profimedia/Kirby Lee
1/33
Taylor Michel Momsen, rođena 26. srpnja 1993. godine u SAD-u. Pred kamerama se pojavila već s tri godine u TV reklami. Ubrzo nakon toga dobila je prve manje glumačke uloge, no pravi proboj imala je 2000. godine kada je utjelovila Cindy Lou Who u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić", u kojem je glavnu ulogu odigrao Jim Carrey. Upravo joj je taj film donio međunarodnu prepoznatljivost i otvorio vrata filmske industrije. | Foto: Profimedia/Kirby Lee
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026