FOTO Curica iz božićnog klasika je odrasla i osvaja svijet kao rokerica: Evo kako se mijenjala

Taylor Momsen proslavila se kao djevojčica u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić", a nakon niza uspješnih uloga glumu je ostavila po strani te osvaja svijet s bendom The Pretty Reckless. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Taylor Michel Momsen, rođena 26. srpnja 1993. godine u SAD-u. Pred kamerama se pojavila već s tri godine u TV reklami. Ubrzo nakon toga dobila je prve manje glumačke uloge, no pravi proboj imala je 2000. godine kada je utjelovila Cindy Lou Who u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić", u kojem je glavnu ulogu odigrao Jim Carrey. Upravo joj je taj film donio međunarodnu prepoznatljivost i otvorio vrata filmske industrije.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Taylor Michel Momsen, rođena 26. srpnja 1993. godine u SAD-u. Pred kamerama se pojavila već s tri godine u TV reklami. Ubrzo nakon toga dobila je prve manje glumačke uloge, no pravi proboj imala je 2000. godine kada je utjelovila Cindy Lou Who u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić", u kojem je glavnu ulogu odigrao Jim Carrey. Upravo joj je taj film donio međunarodnu prepoznatljivost i otvorio vrata filmske industrije.
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Foto: Profimedia/Kirby Lee
Taylor Michel Momsen, rođena 26. srpnja 1993. godine u SAD-u. Pred kamerama se pojavila već s tri godine u TV reklami. Ubrzo nakon toga dobila je prve manje glumačke uloge, no pravi proboj imala je 2000. godine kada je utjelovila Cindy Lou Who u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić", u kojem je glavnu ulogu odigrao Jim Carrey. Upravo joj je taj film donio međunarodnu prepoznatljivost i otvorio vrata filmske industrije.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Nakon uspjeha u božićnom klasiku nastavila je graditi glumačku karijeru ulogama u filmovima "Spy Kids 2: Otok izgubljenih snova", gdje je glumila predsjednikovu kćer Alexandru, zatim u ratnoj drami "We Were Soldiers", obiteljskoj komediji "Underdog" te filmu "Paranoid Park" redatelja Gusa Van Santa. Bila je među posljednjim kandidatkinjama za glavnu ulogu u seriji "Hannah Montana", no uloga je na kraju pripala Miley Cyrus, što je Momsen kasnije izjavila da smatra dobrim ishodom za obje strane.
| Foto: Screenshot Youtube
Veliku televizijsku popularnost stekla je ulogom Jenny Humphrey u hit-seriji "Tračerica", koja se emitirala od 2007. godine. Kako je njezina glazbena karijera postajala sve ozbiljnija, pojavljivala se u sve manjem broju epizoda, da bi naposljetku napustila seriju i u potpunosti se posvetila glazbi. Kasnije se nakratko vratila u posljednjoj epizodi serije, čime je simbolično zaključila svoje glumačko poglavlje.
| Foto: Charles Guerin
Iako je ostvarila zavidan uspjeh kao glumica, Taylor Momsen više je puta istaknula da glumu nikada nije doživljavala kao svoj pravi poziv. U intervjuima je otvoreno govorila kako su je roditelji vrlo rano uključili u svijet zabave i modelinga te da kao dijete nije imala priliku voditi uobičajen život svojih vršnjaka. Kasnije je priznala da je upravo glazba postala način na koji može izraziti vlastite osjećaje i osobnost.
| Foto: Antoine Cau
Paralelno s glumom razvijala je i uspješnu manekensku karijeru. Već kao vrlo mala surađivala je s agencijom Ford Models, a kasnije je potpisala ugovor s IMG Models. Bila je zaštitno lice brojnih modnih kampanja, uključujući New Look, Madonninu modnu liniju Material Girl, parfemsku kampanju Johna Galliana te japanski brend Samantha Thavasa. Njezina prepoznatljiva estetika učinila ju je jednom od najistaknutijih mladih modnih ikona početkom 2010-ih.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Godine 2009. osnovan je rock sastav The Pretty Reckless, u kojem je Taylor Momsen preuzela ulogu glavne pjevačice. Bend je malo nakon toga potpisao ugovor s izdavačkom kućom Interscope Records, a debitantski album "Light Me Up", objavljen 2010. godine, ostvario je velik uspjeh, osobito u Velikoj Britaniji gdje je zauzeo prvo mjesto rock ljestvica.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Drugi studijski album "Going to Hell" iz 2014. godine donio je još veći komercijalni uspjeh. Album je debitirao među pet najprodavanijih izdanja na američkoj Billboardovoj ljestvici, dok su pjesme "Heaven Knows" i "Fucked Up World" dosegnule vrh američkih rock ljestvica. The Pretty Reckless tako je postao prvi ženski rock sastav s pjevačicom koji je s prva dva singla istog albuma osvojio prvo mjesto na rock radijskim ljestvicama.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Bend je nastavio nizati uspjehe albumima "Who You Selling For" i "Death by Rock and Roll", pri čemu je naslovna pjesma donijela još jedan rekord, The Pretty Reckless postao je prvi ženski rock sastav s čak pet singlova na prvom mjestu američkih rock ljestvica.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Taylor Momsen tijekom karijere surađivala je s brojnim poznatim glazbenicima. Nastupala je s članovima grupe Soundgarden, sudjelovala na koncertima posvećenima Chrisu Cornellu i Tayloru Hawkinsu te gostovala na pjesmi "Use My Voice" grupe Evanescence. Sudjelovala je i na obradi pjesme "We Will Rock You" koju je snimio sastav In This Moment.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Godine 2024. doživjela je neobičan incident tijekom nastupa u španjolskoj Sevilli kada ju je na pozornici ugrizao šišmiš. Nakon toga preventivno je primila cjepivo protiv bjesnoće, a događaj je izazvao veliku medijsku pozornost diljem svijeta.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Krajem prošle godine objavila je božićni EP na kojem je nova verzija pjesme "Where Are You Christmas", koju je prvi put otpjevala još kao djevojčica u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić". Početkom ove godine sudjelovala na svečanosti MusiCares Person of the Year u čast Mariah Carey zajedno s članovima Foo Fightersa.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Osim profesionalnih uspjeha, Taylor Momsen otvoreno je govorila i o osobnim borbama. Nakon smrti Chrisa Cornella i dugogodišnjeg producenta Kata Khandwale suočila se s teškom depresijom i problemima s ovisnošću, a upravo joj je stvaranje glazbe pomoglo da prebrodi jedno od najtežih razdoblja života. Iskreno je progovorila i o pritiscima koje je osjećala kao dječja zvijezda te o vršnjačkom nasilju kojem je bila izložena nakon uspjeha filma "Kako je Grinch ukrao Božić".
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Posljednjih godina nerijetko crvenim tepihom šeta u izazovnim izdanjima, a pred fotografe staje pokazujući i previše.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Angelina Katsanis/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram