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Trener Edo iz 'Života na vagi' otkrio je od čega točno boluje

Piše 24sata,
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Trener Edo iz 'Života na vagi' otkrio je od čega točno boluje
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Foto: RTL
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Edin Mehmedović već tjednima trpi jake bolove, a sad je pokazao i snimke magnetske rezonance

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Nisam ovo ljeto planirao provesti na magnetnoj rezonanci, ali što je tu je. Neurokirurg kaže operacija ako se ne smiri, fizijatar misli da ćemo uspjeti konzervativno liječiti. Fizio kaže terapija. Svi se slažu da treba vremena, lijekova i mirovanja. A ja? Ja ću poludjeti, poručio je Edin Mehmedović, trener iz RTL-ova showa 'Život na vagi', na Instagramu.

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Već tjednima trpi jake bolove, a sad je pokazao i snimke magnetske rezonance. Dijagnosticirana mu je ekstruzija diska L5-S1, teži oblik hernije diska zbog kojeg trenutačno većinu vremena provodi ležeći. 

Prije nekoliko dana zabrinuo je pratitelje fotografijom s kauča i priznao da čeka odgovor na pitanje koje mu se neprestano vrti po glavi, može li se tijelo samo oporaviti ili će ipak morati na operaciju.

- Vani je ljeto. Čujem ptice. Cvrčke. A ja sam kod kuće. Sam. Čekam presudu. Još je nema. Mogu se samo okretati. S jedne strane na drugu. Boli. Ali i to će proći - napisao je.

Foto: RTL

Tjedni provedeni na kauču natjerali su ga da razmisli o svemu što ljudi odgađaju misleći da za to još imaju vremena.

- Zato je ova fotografija tu. Kao podsjetnik. Meni. A možda i tebi. Ne čekaj 'jednom'. Ne čekaj da prođe još jedno ljeto. Ne čekaj da te nešto zaustavi. Živi - zaključio je.

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Pratitelji su mu poželjeli da se što prije oporavi.

- Drži se i izdrži - poručila mu je jedna pratiteljica.

- Ti si zaslužio oporavak jer si mnogima pomogao, utješio ih, bio inspiracija i uzor. Ljudino, samo nam ti ozdravi, Edine - dodao je pratitelj.

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