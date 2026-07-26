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NASTUPALI U ISTRI

Grdović rekao Maji Šuput: 'Moja Majo, mislio sam da si lakša...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Grdović rekao Maji Šuput: 'Moja Majo, mislio sam da si lakša...'
Foto: Facebook
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Mladen Grdović objavio je fotografiju na kojoj drži Maju Šuput u naručju

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Mladen Grdović i Maja Šuput nastupali su Ližnjanu, a tim povodom popularni pjevač objavio je fotografiju s pjevačicom te se i prisjetio vremena kada ju je držao još kao djevojčicu.

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- Moja Majo, mislio sam da si lakša . Kad si imala 5 godina kod tate i mame u stanu tvom sjedila si mi uvijek na koljenima. Boris mi je dogovarao nastupe, a tvoja dobra majka Danica... Uvijek lijepih kolača i kava. Ja sam odradio dva i pol sata Ližnjanske noći. Izvoli na binu - napisao je Grdović.

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Obožavatelji u komentarima nisu skrivali svoje oduševljenje pa su mnogi i komentirali ovaj glazbeni duo.

- Ma ti si naša legenda pozdrav iz Zagorja... - napisala je jedna obožavateljica.

- Dobri ste bili večeras oboje - napisala je druga obožavateljica.

- Prelijepo naš Mladen iskren i dobričina puno zdravlja ti želim - napisao je još jedan obožavatelj.

Foto: Instagram

Maja Šuput također je na svojim društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj je pozirala s popularnim pjevačem dalmatinskih pjesama.

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