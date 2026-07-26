Grdović rekao Maji Šuput: 'Moja Majo, mislio sam da si lakša...'

Mladen Grdović i Maja Šuput nastupali su Ližnjanu, a tim povodom popularni pjevač objavio je fotografiju s pjevačicom te se i prisjetio vremena kada ju je držao još kao djevojčicu.

- Moja Majo, mislio sam da si lakša . Kad si imala 5 godina kod tate i mame u stanu tvom sjedila si mi uvijek na koljenima. Boris mi je dogovarao nastupe, a tvoja dobra majka Danica... Uvijek lijepih kolača i kava. Ja sam odradio dva i pol sata Ližnjanske noći. Izvoli na binu - napisao je Grdović.

Obožavatelji u komentarima nisu skrivali svoje oduševljenje pa su mnogi i komentirali ovaj glazbeni duo.

- Ma ti si naša legenda pozdrav iz Zagorja... - napisala je jedna obožavateljica.

- Dobri ste bili večeras oboje - napisala je druga obožavateljica.

- Prelijepo naš Mladen iskren i dobričina puno zdravlja ti želim - napisao je još jedan obožavatelj.

Foto: Instagram

Maja Šuput također je na svojim društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj je pozirala s popularnim pjevačem dalmatinskih pjesama.