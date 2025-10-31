Obavijesti

'OŽIVJELA' TRAGEDIJU NA HALLOWEEN

FOTO Da se naježiš... Julia Fox kao krvava Jackie Kennedy

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia

Glumica je na Halloween zabavi u New Yorku izazvala veliku pozornost kostimom inspiriranim Jackie Kennedy na dan atentata na JFK-a 1963.

Ružičasti Chanel komplet, bijele rukavice, kratka tamna perika i kapa. Na prvi pogled - elegancija šezdesetih. A onda krv. Tamna, razlivena. Upravo tako je izgledala Julia Fox na ovogodišnjoj Halloween zabavi u New Yorku.

Umjesto izmišljenog lika, utjelovila je Jacqueline Kennedy Onassis. Točnije, onaj povijesni trenutak 22. studenoga 1963., kad je na ružičastom kostimu prve dame ostala krv njezina supruga, predsjednika Johna F. Kennedyja, ubijenog u kabrioletu u Dallasu.

Foto: Profimedia

Svoj kostim nazvala je 'Jackie O-Nasty' i opisala ga kao 'krvavu divu, samohranu majku koja će naplatiti svoje'. Originalni kostim na koji se pozvala Julia, Jackie je nosila najmanje šest puta prije tog dana i obožavala ga. Iako je najčešće birala kreacije svog bliskog suradnika Olega Cassinija, voljela je i Chanel, Givenchy te Dior. U Dallas je stigla s buketom crvenih ruža (inače je dobivala žute kad bi posjetila Texas), pozdravljajući mnoštvo koje je obožavalo njezinu eleganciju.

Foto: Profimedia

Nakon hica Jackie je ostala u istom kompletu do kraja dana. Odbila ga je skinuti uz riječi: 'Neka vide što su učinili.' S istim je mrljama stajala uz Lyndona B. Johnsona dok je polagao prisegu. Taj se kostim i danas, neoprani i nedodirnuti, čuva u Nacionalnom arhivu. Ružičasti, vječno simboličan. Jackie ga više nikad nije odjenula, a preminula je 1994. u 65. godini.

Julia Fox vratila je tu priču u današnji kontekst i reakcije nisu izostale. Dok su je jedni hvalili zbog hrabrosti i umjetničkog komentara, drugi su to vidjeli kao neprikladno korištenje tragedije. Ali kao i uvijek kod Julije, cilj nije bio ugoditi - nego ostaviti trag.

Foto: Profimedia

