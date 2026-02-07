Obavijesti

ČAVOGLAVE I TUĐMAN

FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu

FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu
Foto: Marko Perković Thompson/Facebook

Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, u petak u Rijeci, privedena je jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira

Marko Perković Thompson nastupio je u petak navečer u riječkoj Dvorani mladosti pred nekoliko tisuća posjetitelja na prvom od dva riječka koncerta. Koncert je započeo točno u 20 sati, nakon što su se ugasila svjetla u dvorani, a publika spontano zapjevala “Zovi, samo zovi”, piše Novi list. 

Thompson je na pozornicu izašao uz pirotehničke efekte i otvorio večer pjesmom “Ustani iz sjene”, nakon čega je uslijedila “Ravnoteža”. Publiku je potom pozdravio i podsjetio na “Dolazak Hrvata”.

U prvom dijelu koncerta nizali su se naslovi poput “Duh ratnika” i “Kletva kralja Zvonimira”, nakon čega je Thompson smirio atmosferu i izveo je “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova” i “Neću izdat’ ja”, u kojoj pjeva da nikada neće izdati Boga, a pritom se obratio publici poručivši da ovom gradu i ovoj županiji treba Isus. Potom je, sjedeći na stolici uz akustičnu gitaru, otpjevao i pjesmu “Život”.

Snažnu reakciju publike izazvale su pjesme “Kralj Tomislav”, “Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira” i “Ako ne znaš šta je bilo”, jedna od trenutačno najizvođenijih na njegovim koncertima. Uslijedio je i blok pjesama posvećen braniteljima, tijekom kojeg su izvedene “Bojna Čavoglave” i “Anica – Kninska kraljica”. Na videowallu se tijekom pjesme “Pjevaj sokole” pojavio i govor Franje Tuđmana, a koncert se nastavio pjesmama “Geni kameni” i “Moj Ivane”. Nakon više od dva i pol sata, koncert je zaključen pjesmama “Prijateljima” i “Lijepa li si”, uz bis i zahvalu publici.

Večer je, uz manja naguravanja na tribinama u koja su se uključili i zaštitari, prošla bez većih incidenata. Promet u okolici dvorane bio je privremeno reguliran, a ispred dvorane i u njoj nudili su se službeni promotivni materijali i suveniri.  Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, u petak u Rijeci, privedena je jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, a osim toga prije, tijekom i nakon koncerta nije bilo incidenata ni drugih kršenja javnog reda i mira, doznaje se od Policijske uprave primorsko-goranske, piše Hina.

Marko Perković Thompson u petak navečer je nastupio u rasprodanoj riječkoj Dvorani mladosti. Na svom je Instagram profilu objavio fotografije s koncerta, gdje su njegovi obožavatelji u glas pjevali svaku pjesmu.
