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'SAVRŠENO NESAVRŠENE'

FOTO I ove slavne dame imaju celulit te ga ponosno pokazuju, no obline su ipak u prvom planu

Jennifer Lopez je na putu do teretane u tajicama pokazala celulit, a isto je nedavno učinila i Eva Longoria na plaži... Dokaz je to da su i one samo žene od krvi i mesa, ne srame se svojih mana te ih ponosno pokazuju.
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*EXCLUSIVE* Jennifer Lopez stuns in workout ensemble as she heads to the gym for a workout in Santa Monica
Jennifer Lopez (57) dan započinje odlaskom u teretanu, no unatoč tome mnogi tvrdi da joj se ispod tajica vidi celulit. | Foto: BUFR, GEVA
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Jennifer Lopez (57) dan započinje odlaskom u teretanu, no unatoč tome mnogi tvrdi da joj se ispod tajica vidi celulit. | Foto: BUFR, GEVA
Komentari 4

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