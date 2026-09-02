FOTO I ove slavne dame imaju celulit te ga ponosno pokazuju, no obline su ipak u prvom planu

Jennifer Lopez je na putu do teretane u tajicama pokazala celulit, a isto je nedavno učinila i Eva Longoria na plaži... Dokaz je to da su i one samo žene od krvi i mesa, ne srame se svojih mana te ih ponosno pokazuju.
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Jennifer Lopez (57) dan započinje odlaskom u teretanu, no unatoč tome mnogi tvrdi da joj se ispod tajica vidi celulit.
| Foto: BUFR, GEVA
Jennifer Lopez (57) dan započinje odlaskom u teretanu, no unatoč tome mnogi tvrdi da joj se ispod tajica vidi celulit. |
Foto: BUFR, GEVA
Jennifer Lopez (57) dan započinje odlaskom u teretanu, no unatoč tome mnogi tvrdi da joj se ispod tajica vidi celulit.
| Foto: BUFR, GEVA
Uske sportske tajice istaknule su njene obline, no J.Lo se definitivno nema čega sramiti.
| Foto: BUFR, GEVA
Jennifer Lopez ovako je guštala na plaži 2021. godine
| Foto: CAMA
Poznata po svojim pjesmama i filmovima, ni nakon 20 godina J.Lo ne prestaje s odlascima u teretanu i treninzima
| Foto: CAMA
I voli naglasiti svoje atribute
| Foto: CAMA
Prije mjesec dana lijepa Eva Longoria je pozirala u crveno bikiniju. Ponosno je šetala plažom, iako su neki pisali kako zvijezda 'Kućanica' pokazuje i celulit.
| Foto: ABEL, SNAP
Nije previše marila, a ponosno ga je pokazala i nekoliko dana kasnije.
| Foto: ABEL, SNAP
Dok su jedni govorili o njenim 'nesavršenostima', drugi smatraju potpuno suprotno.
| Foto: ABEL
Smatraju kako Longorija time promiče zdrav pogled na žensko tijelo te činjenicu da celulit 'krasi' mnoga ženska tijela.
| Foto: ABEL
Prije nekoliko godina Eva Longoria s obitelji se zabavljala na plaži
| Foto: ABEL
A za to je odabrala elegantni bijeli jednodijelni kostim
| Foto: ABEL
Australska influencerica Ariella Nyssa stekla je milijune pratitelja iskrenim objavama u kojima prikazuje svoje tijelo bez filtera i uljepšavanja
| Foto: Instagram
Kroz strije, celulit i opuštenu kožu šalje snažnu poruku i ističe da samopouzdanje dolazi iz samoprihvaćanja, a ne iz "savršenog" izgleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
'Celulit na sunce', napisala je Nives Celzijus svokedobno uz snimku sebe kako uživa na moru
| Foto: Screenshot Instagram
Iako je komentirala svoj celulit, brojni fanovi imali su samo riječi hvale za njezin izgled.
| Foto: Screenshot Instagram
I Lucija Lugomer, plus size manekenka je uz ovu fotografiju poručila: 'More, celulit i ja'
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Popularna pjevačica Mariah Carey u kratkoj suknji došla na večeru 2017. godine
| Foto: DCAP
Foto DCAP
Pjevačica i glumica Demi Lovato potpuno je prihvatila svoje tijelo, a time i svoj celulit. Ovu fotografiju stavila je na svoje društvene mreže prije par godina
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Bianca Censori, supruga kontroverznog Kanyea Westa, često hoda polugola i u vrlo neobičnim kombinacijama. Celulit joj je najmanja briga...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Predivna Demi Moore prije par godina je pokazala figuru u kupaćem kostimu. Na fotografiji je imala 59 godina.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Ona ne propušta dobro se zabavljati s obitelji i prijateljima na plaži. Svojedobno je objavila snimku koju su pratitelji pohvalili zbog zdravog odnosa prema tijelu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Sharon Stone prije tri je godine objavila ovu fotografiju na Instagramu. Uz nju je napisala da jako voli dobiti inspiraciju u svom bazenu pa odmah krenuti slikati. Puno komentatora je pohvalilo njezinu figuru, ali i razmišljanje
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Da je celulit zajednička stvar većini žena, govori i ova fotografija Alessande Ambrosio iz 2014. Manekenka je izašla u kratkim hlačicama po svoje dijete
| Foto: SPOT
I pjevačica Britney Spears ne skriva kako zapravo izgleda u javnosti.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Ovako je proslavila svoj 19. rođendan, kraj bazena u Miamiju
| Foto: Splash News/MEGA / Mega Agency / Profimedia
Jelena Karleuša s visokim prorezom na nozi došla 2021. na snimanje Zvezda Granda
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Naša 'vatrena' navijačica, Ivana Knoll, uživala je na plaži u Španjolskoj pa pokazala 'nesavršenosti'.
| Foto: SplashNews.com/Profimedia
Foto SplashNews.com/Profimedia
Kim Kardashian uvijek ponosno ističe svoje atribute, pa je tako i za plažu 2017. odabrala crne tange...
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION