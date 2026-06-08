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FOTO Danijela Dvornik prekrila je tetovažu posvećenu Dini

Prije malo vise od tjedan dana sam svoju staru tetovažu na leđima, prepravila u novu. Stara vise nije bila reprezentativna, napisala je Danijela
FOTO Danijela Dvornik prekrila je tetovažu posvećenu Dini
Eto me u mom raju broj 1. Napokon mogu ispijati svoju jutarnju kavu u okruženju koje me veseli i opušta, uz sve ove predivne boje cvijeća, napisala je Danijela Dvornik u videu kojeg je objavila. Pratiteljima je otkrila i kako je odlučila tetovažu posvećenu Dini Dvorniku zamijeniti novim motivom. | Foto: Instagram
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Eto me u mom raju broj 1. Napokon mogu ispijati svoju jutarnju kavu u okruženju koje me veseli i opušta, uz sve ove predivne boje cvijeća, napisala je Danijela Dvornik u videu kojeg je objavila. Pratiteljima je otkrila i kako je odlučila tetovažu posvećenu Dini Dvorniku zamijeniti novim motivom. | Foto: Instagram
Komentari 18

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