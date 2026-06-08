FOTO Danijela Dvornik prekrila je tetovažu posvećenu Dini

Prije malo vise od tjedan dana sam svoju staru tetovažu na leđima, prepravila u novu. Stara vise nije bila reprezentativna, napisala je Danijela
Eto me u mom raju broj 1. Napokon mogu ispijati svoju jutarnju kavu u okruženju koje me veseli i opušta, uz sve ove predivne boje cvijeća, napisala je Danijela Dvornik u videu kojeg je objavila. Pratiteljima je otkrila i kako je odlučila tetovažu posvećenu Dini Dvorniku zamijeniti novim motivom.
| Foto: Instagram
Eto me u mom raju broj 1. Napokon mogu ispijati svoju jutarnju kavu u okruženju koje me veseli i opušta, uz sve ove predivne boje cvijeća, napisala je Danijela Dvornik u videu kojeg je objavila. Pratiteljima je otkrila i kako je odlučila tetovažu posvećenu Dini Dvorniku zamijeniti novim motivom.
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Foto: Instagram
Eto me u mom raju broj 1. Napokon mogu ispijati svoju jutarnju kavu u okruženju koje me veseli i opušta, uz sve ove predivne boje cvijeća, napisala je Danijela Dvornik u videu kojeg je objavila. Pratiteljima je otkrila i kako je odlučila tetovažu posvećenu Dini Dvorniku zamijeniti novim motivom.
| Foto: Instagram
Prije malo vise od tjedan dana sam svoju staru tetovažu na leđima, prepravila u novu. Stara vise nije bila reprezentativna. Sad imam Zmaja i lotus.
Moj Zmaj simbolizira razvoj i rast i kretanje prema naprijed sto u osnovi ima puno zajedničkog i s mojim horoskopskim znakom. Lotos s druge strane je jedan od najjačih simbola osobne transformacije. Lotos raste iz mulja, ali cvjeta iznad površine vode. Zmaj se praktički zatvara u krug oko cvijeta, napisala je.
| Foto: Instagram
Inače, Danijela se bavila renovacijom kuće, a nakon toga je objavila kako se 'vraća svojoj ženskoj energiji'. Tetovaža je, čini se odraz te odluke. Pratitelji su pohvalili njenu odluku i divili se njenoj snazi.
| Foto: Instagram
Ovako je tetovaža izgledala.
| Foto: Facebook
Inače, Danijela Dvornik oduševljava fotografijama koje objavljuje. Pratitelji su oduševljeni njenom transformacijom, odnosno kako je uspjela izgubiti kilograme te kako se trudi ostati aktivna.
| Foto: Screenshot Instagram
Osim redovitog vježbanja, na njen izgled utjecala je i zdrava prehrana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ovako je izgledala prije.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Danijela i Dino bili su u braku od 1989. do 2008. godine kada je on prerano napustio ovaj svijet. U braku su dobili kćer Ellu.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram