FOTO Danijela Dvornik prekrila je tetovažu posvećenu Dini

Prije malo vise od tjedan dana sam svoju staru tetovažu na leđima, prepravila u novu. Stara vise nije bila reprezentativna. Sad imam Zmaja i lotus. Moj Zmaj simbolizira razvoj i rast i kretanje prema naprijed sto u osnovi ima puno zajedničkog i s mojim horoskopskim znakom. Lotos s druge strane je jedan od najjačih simbola osobne transformacije. Lotos raste iz mulja, ali cvjeta iznad površine vode. Zmaj se praktički zatvara u krug oko cvijeta, napisala je. | Foto: Instagram